보수 논객인 조갑제 조갑제닷컴 대표가 장동혁 국민의힘 대표에 대해 "본성과 행태가 극우의 탈을 쓴 극좌"라며 "속어를 쓰면 민주당 '따까리'"라고 맹비난했다.

조 대표는 25일 자신의 페이스북에 글을 올리고 "장동혁 대표는 한동훈 의원에게 소송을 하라며 승소해도 또 징계하여 쫓아내겠다는 취지로 이야기 한다. 단순한 절차위반이 아니라 총체적 조작인데 절차만 고쳐 다시 징계한다고? 재판에서 이겨 복당해도 윤리위를 동원한 징계를 무한 반복하겠다는 것"이라며 "이는 독립적이어야 할 윤리위를 장난감 정도로 여기는 발언으로 제명감이다. 법원판결을 부정하는 법정모독 행위로서 변호사 자격 박탈감이다"라고 비판했다.

조 대표는 "법률가 출신이 노골적으로 법치를 부정하는 진짜 패륜이고 막가파식 폭언"이라며 "당헌 당규의 윤리위 독립성 보장 의무를 무시하면서 이재명 정권의 사법부 독립 파괴를 비판할 수 없다"고 했다.

조 대표는 "그(장동혁 대표)가 민주당 전략자산으로 버티고 있는 한 민주당의 폭주는 계속된다"며 "장동혁은 총선승리를 위해 뛰는 게 아니라 한동훈으로 대표되는 합리보수를 배제하여 민주당이 이기는 조건을 만들기 위하여 열심이다. 본성과 행태가 극우의 탈을 쓴 극좌이다. 속어를 쓰면 민주당 따까리다"라고 비판했다.

조 대표는 "극우의 핵심인 부정선거팔이 사기단은 공산당에 못지 않는 명백하고 위험한 존재다. 한동훈 징계는 가족이 쓴 글의 책임을 묻는 연좌제적 발상이다. 한반도에서 연좌제를 숙청에 적용하는 정당은 북한노동당과 국민의힘뿐"이라고 비판했다.

조 대표는 "민주당은 민주의 이름으로 민주주의를, 국힘당은 국민의 이름으로 국민을 부정한다. 국민의 이름으로 국민을 상대로 사기치는 자는 국민 손으로 처리하는 게 맞다"고 비판했다.