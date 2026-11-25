300억원대 주주배정 유상증자 청약을 유도하기 위해 수만 차례에 걸쳐 주가를 조작한 혐의를 받는 코스닥 상장사 대표 등 4명이 검찰에 넘겨졌다.

경기남부경찰청은 자본시장법 위반 혐의로 코스닥 상장사 대표 A씨와 시세조종 주동자로 지목된 1명 등 2명을 구속 송치하고, 공범 2명을 불구속 송치했다고 25일 밝혔다.

▲경기남부경찰청 전경. ⓒ프레시안(전승표)

A씨 등은 2022년 9월부터 같은 해 12월까지 A씨가 대표로 있는 상장사의 주가를 조작해 300억여원 규모의 주주배정 유상증자 청약을 유도하고 시세 차익을 얻으려 한 혐의를 받는다.

A씨는 자신의 대주주 신주인수권 상당을 시세조종 일당에게 사실상 무상으로 넘긴 뒤 투자리딩방을 통해 투자자들을 모집한 것으로 조사됐다.

이들은 공범들과 차명계좌 및 자동매매 프로그램을 이용해 고가 매수 주문 등을 내는 방식으로 8만여 차례에 걸쳐 거래량을 부풀리고 주가를 조종한 것으로 파악됐다.

이 과정에서 2000원대 초반이던 해당 상장사 주가는 신주 상장일 직전 3000원대 후반까지 상승한 것으로 전해졌다.

현재 해당 상장사는 주권 매매 거래가 정지된 상태다.

경찰은 지난해 또 다른 투자리딩방 사기 사건을 수사하던 중 A씨 등의 주가조작 정황을 포착해 수사에 착수했다.

이후 관련 계좌 거래내역 등을 분석하고 범행에 가담한 관계자들을 조사해 혐의를 확인한 뒤 사건을 송치했다.