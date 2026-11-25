▲25일 제주특별자치도 축산생명연구원에서 열린 ‘제주개 보존·육성을 위한 공동연구 업무협약식’에서 이종민 영진전문대학교 반려동물과 교수(맨 오른쪽) 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.ⓒ영진전문대

우리 고유의 토종견을 지키는 일은 단순히 한 품종을 보존하는 것을 넘어 지역의 역사와 생물학적 자산을 이어가는 일이다. 제주 자연환경에 적응하며 고유한 특성을 간직해 온 ‘제주개’의 정체성을 과학적이고 객관적인 기준으로 정립하기 위한 연구에 대구지역 대학이 힘을 보탠다.

영진전문대학교 반려동물과가 제주개 품종 표준 정립과 체계적인 보존·육성을 위한 공동연구에 참여한다.

영진전문대학교는 25일 제주특별자치도 축산생명연구원 2층 대강당에서 제주개 보존·육성을 위한 공동연구 업무협약을 체결했다.

이번 협약에는 제주특별자치도 축산생명연구원과 제주대학교, 영진전문대를 비롯해 동·식물매개 치유농업 분야의 미라클팜, 유전자 분석 전문기업 ㈜피터페터 등 5개 기관이 참여해, 각 기관은 학술적 전문성과 기술, 현장 경험을 결합해 제주개의 고유한 특성을 연구하고 객관적인 품종 표준을 마련하는 한편, 지속 가능한 보존·육성과 활용 방안을 모색하기로 했다.

특히 이번 연구에서 주목되는 부분은 제주개를 단순히 외형이 비슷한 개체로 구분하는 수준을 넘어 품종 고유의 정체성을 구체적인 기준으로 정립한다는 점이다.

제주개는 제주 지역의 자연환경에 적응하며 고유한 특성을 유지해 온 토종견 자원으로, 이를 체계적으로 보존하려면 외형과 체형뿐 아니라 신체 구조, 보행과 움직임, 행동 및 기질까지 종합적으로 살펴야 한다.

아울러 유전자 분석을 통한 과학적 접근과 견종 평가 전문가의 현장 경험을 결합한다는 점에서 연구 성과에 대한 기대가 크다.

영진전문대학교에서는 반려동물과 이종민 교수가 견종 평가 분야의 전문성을 바탕으로 연구에 참여한다.

이 교수는 국제애견연맹(FCI)과 한국애견연맹(KKF)의 전견종 심사위원으로 활동하며 다양한 견종의 구조와 체형, 보행 및 움직임, 품종별 특성을 평가해 온 전문가다.

그동안 축적한 심사 경험을 토대로 제주개의 신체적·외형적 특징과 움직임 등을 객관적으로 분석하고, 다른 견종과 구별되는 고유한 특성을 구체화하는 데 전문적인 의견을 제시할 예정이다.

연구 성과를 대학 교육과 연결한다는 점도 눈길을 끈다. 영진전문대는 공동연구 과정에서 확보한 전문지식과 평가 경험을 반려동물과 교육과정에 접목해 학생들의 견종 이해도와 전문성을 높일 계획이다.

학생들이 교실에서 배운 견종 이론을 실제 토종견 연구와 연결하고, 교육과 학술연구, 산업 현장을 아우르는 실무 역량을 갖추도록 교육 영역을 확장한다는 구상이다.

이종민 교수는 “제주개는 우리나라가 소중하게 보존하고 발전시켜 나가야 할 토종견 자원”이며, “여러 기관이 보유한 전문성과 기술을 결합해 제주개만의 고유한 특성을 객관적으로 정립하고 체계적인 보존·육성의 토대를 마련하는 데 힘을 보태겠다”고 말했다.

이어 “FCI와 KKF 전견종 심사위원으로 활동하며 쌓은 견종 평가 경험과 전문지식을 연구에 접목하고, 연구 성과가 학생들의 전공교육에도 활용될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 영진전문대학교 반려동물과는 핸들링과 애견미용, 반려견 훈련 등 실무 중심 교육과정을 운영하며 반려동물 산업 현장에서 요구하는 전문인재 양성에 힘쓰고 있다.

제주개의 고유한 모습을 찾아내고 객관적인 기준으로 기록하는 작업은 사라질 수 있는 토종견의 가치를 미래 세대에 전하는 출발점이다. 대학의 전문성과 연구기관의 기술이 만나 제주개의 정체성을 얼마나 구체적으로 정립해 낼지 주목된다.