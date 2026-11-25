공직선거법 위반 혐의로 경찰 수사를 받아 온 권기창 안동시장에 대해 공소청이 구속영장을 청구하지 않으면서 경찰은 권 시장에 대한 수사를 불구속 상태에서 이어가게 됐다.

24일 경찰 등에 따르면 대구공소청 안동지청은 경북경찰청이 신청한 권 시장에 대한 사전구속영장을 청구하지 않기로 했다. 권 시장의 방어권 보장 필요성과 건강 상태 등을 종합적으로 고려한 결과, 도주 우려가 크지 않다고 판단한 것으로 전해졌다.

앞서 경북경찰청 반부패경제범죄수사2대는 안동시 소속 공무원들의 국민의힘 당원 모집 의혹과 관련해 권 시장의 관여 여부 등을 수사해 왔다. 경찰은 그동안 확보한 자료와 관련자 진술 등을 토대로 혐의를 뒷받침할 증거가 일정 부분 확보됐다고 판단해 지난 18일 권 시장에 대한 사전구속영장을 신청했다.

권 시장은 지난 6월 3일 치러진 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 안동시 소속 공무원들을 동원한 혐의를 받고 있다.

이 사건과 관련해 권 시장의 친동생과 안동시 정책보좌관 등은 이미 재판에 넘겨진 상태다. 공소청의 이번 구속영장 미청구 결정은 권 시장의 혐의 유무에 대한 최종 판단과는 별개다. 경찰의 향후 수사 결과와 공소청의 기소 여부에 관심이 쏠리고 있다.