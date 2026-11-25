▲조국혁신당 전남광주통합특별시당 전남 중부권 지역위원장과 지방의원들은 25일 오후 나주시의회 앞에서 기자회견을 열고 "내란을 감싸는 조희대 대법원장을 국회가 즉각 탄핵해야 한다"고 촉구했다.2026.11.25.ⓒ프레시안(김육봉)

조국혁신당 전남광주통합특별시당이 조희대 대법원장의 헌법과 법률 위반 의혹을 제기하며 국회에 즉각적인 탄핵소추 절차 착수를 촉구했다.

조국혁신당 소속 전남 중부권 지역위원장과 지방의원들은 25일 오후 나주시의회 앞에서 기자회견을 열고 "내란을 감싸는 조희대 대법원장을 국회가 즉각 탄핵해야 한다"고 촉구했다.

이날 기자회견은 지난 23일 광주와 24일 목포에 이어 진행된 세 번째 권역별 연속 기자회견으로 김왕근 시당 수석부위원장(장성지역위원장), 최승현 나주지역위원장, 김철민·김지니 나주시의원과 지역 당원 등이 참석했다.

참석자들은 지난 1980년 5·18민주화운동과 2024년 12·3 비상계엄 사태를 언급하며 "1980년 5월 전남광주는 계엄군의 총칼에 맞서 민주주의를 지켰지만, 그 책임자들을 단죄하기까지 17년을 기다려야 했다"며 "시민이 광장에서 막아낸 내란을 법정에서 다시 가볍게 만들 작정인가"라고 비판했다.

그러면서 비상계엄 당시 사법부의 침묵과 윤석열 전 대통령 석방, 대선을 앞둔 야당 대선후보 사건의 신속한 파기환송, 대법관 공석 장기화, 내란 관련 재판 지연 등을 거론하며 조 대법원장의 책임을 주장했다.

지난 19일 한덕수 전 국무총리 관련 판결에 대해서도 대법원이 비상계엄의 위헌·위법성을 인정하면서도 내란에 대한 명확한 판단을 내리지 않았다며 비판했다.

조국혁신당은 구체적인 탄핵 사유로 ▲대법관 후임 제청 장기 지연 및 재제청 요구 거부에 따른 국민의 신속한 재판받을 권리 침해 ▲법적 근거 없는 대법관 격려금 지급과 국회 허위 보고 의혹 ▲국정감사 증인 선서·증언 거부 등을 제시했다.

최근 법원 내부에서 제기된 집단행동 주장에 대해서도 사법부 독립의 본질은 대법원장 개인을 보호하는 것이 아니라 헌법과 양심에 따라 재판하는 모든 법관의 독립을 보장하는 데 있다고 주장했다.

이어 법관들을 향해 "대법원장을 지키는 '행동'이 아니라 계엄의 밤 침묵한 사법부에 대한 '성찰'에 나서 달라"고 호소했다.

더불어민주당을 향한 압박 수위도 높였으며, 오는 30일 전국법관대표회의가 열리기 전까지 조희대 대법원장 탄핵소추안을 발의하고 즉각 의결할 것을 요구하는 한편 제정당 공동 탄핵추진단 참여와 법원행정처 폐지 법안 처리도 촉구했다.