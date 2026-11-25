전북 지역을 대표하는 거점국립대학인 전북대학교가 12년 연속 공공기관 청렴도 하위권이라는 뼈아픈 꼬리표를 떼어내지 못하고 있는 가운데, 차기 총장 선거에 나선 조재영 후보가 대학 내부의 폐쇄적인 의사결정 구조를 전면 개방하겠다는 해법을 꺼내 들었다.

전북대의 청렴도 문제는 해마다 국정감사 도마 위에 오르는 고질적인 현안이다.

지난 10월 열린 국회 교육위원회 국정감사에서도 더불어민주당 김문수 의원(순천·광양·곡성·구례갑)은 전북대가 2014년부터 2025년까지 국민권익위원회 공공기관 종합청렴도 평가에서 4등급을 8차례, 최하위인 5등급을 4차례 받았다고 지적했다.

단순한 등급 부진을 넘어 연구비 집행과 인건비 지급 등을 둘러싼 의혹까지 불거지면서 대학 운영 전반에 대한 근본적인 쇄신이 필요하다는 비판이 지역사회와 학내 안팎에서 잇따랐다.

조재영 후보는 25일 이 같은 현실을 정면으로 짚으며 대학의 청렴도 향상과 신뢰 회복을 핵심 과제로 내세웠다. 오랜 기간 하위권을 벗어나지 못한 현실을 무겁게 받아들이고, 총장부터 도덕성과 윤리성을 몸소 실천해 무너진 신뢰를 되찾겠다는 의지다.

▲조재영 전북대학교 총장 후보ⓒ

조 후보가 제시한 처방의 핵심은 '투명한 공개'와 '구성원 참여'다.

그동안 외부에 닫혀 있던 대학본부의 주요 회의와 정책 결정 과정을 투명하게 공개해 폐쇄적인 행정 관행을 뿌리 뽑겠다는 구상이다.

이를 위해 대학 구성원이 주요 정책 결정 과정에 직접 목소리를 낼 수 있는 '전북대 아고라 플랫폼'을 구축하고, 재정과 인사 등 민감한 영역 전반에서 공정성과 책임성을 한층 강화하겠다고 약속했다.

조 후보는 "전북대가 대한민국을 대표하는 거점국립대학으로 도약하려면 교육과 연구 경쟁력뿐만 아니라 대학 운영의 청렴성과 투명성을 확보하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "청렴도는 단순한 평가 점수가 아니라 대학 구성원과 지역사회가 대학을 얼마나 신뢰하는지를 보여주는 지표"라고 강조했다.

이어 "전북대의 청렴도 하위권이라는 오랜 불명예를 끝내고 교수와 직원, 조교, 학생은 물론 지역사회까지 신뢰하는 대학을 만들겠다"며 "한결같이 깨끗한 마음과 흔들림 없는 원칙으로 전북대의 명예와 미래를 지키겠다"고 밝혔다.