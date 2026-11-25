경기 하남시가 인공지능(AI)을 활용한 업무 효율화와 성과 중심의 보상체계 구축 등 공직 문화 개선 성과를 인정받아 행정안전부 장관표창을 수상했다.

25일 하남시에 따르면 시는 이날 일산 킨텍스에서 열린 행정안전부 주관 ‘2026년 조직문화 개선 우수사례 경진대회’에서 ‘AI로 업무의 효율을 더하고, 소통과 성과 보상으로 신뢰를 채우는 하남’을 주제로 우수사례를 발표해 수상의 영예를 안았다.

▲하남시 ‘2026년 조직문화 개선 우수사례 경진대회’ 행정안전부 장관 표창 수상 기념촬영 ⓒ하남시

전국 12개 수상기관 가운데 수도권 지방자치단체로는 하남시가 유일하다.

시는 신도시 개발에 따른 인구 증가와 젊은 직원 비중이 높은 조직 특성을 고려해 AI 업무혁신, 공정한 성과보상, 소통과 협력 중심의 조직문화 조성에 주력해 왔다.

특히 직원들이 직접 개발한 AI 회의록 초안 생성기를 도입해 회의록 작성 시간을 기존 60분에서 10분으로 줄였으며, 보도자료 초안 작성 시간도 66.7% 단축했다. AI 혁신 연구모임 ‘AIdea 하남’을 운영하고 직원들이 개발한 예산 현황 시스템을 시정에 도입하는 등 현장 중심의 업무 개선도 추진했다.

성과에 대한 보상체계도 강화했다. 시는 감일 하수처리장 증설 관련 원인자부담금 235억 원을 확보한 성과에 대해 3천만 원의 시상금을 지급했다. 올해는 총 24건의 우수 성과에 5780만 원을 지급하고, 특별승급과 성과상여금 확대 등을 통해 적극적으로 일하는 조직문화 조성에 힘썼다.

육아시간을 사용하는 직원의 업무를 대신하는 동료에게 수당을 지급하는 제도를 도입하는 등 직원 간 배려와 협력을 위한 정책도 추진했다.

이 같은 노력으로 올해 11월 실시한 조직문화 재진단에서는 5개 평가 영역 가운데 4개 영역의 평가가 지난해보다 상승했다.

이현재 시장은 “직원들이 스스로 일하는 방식을 바꾸고 새로운 도전에 나서며 함께 만들어 낸 성과”라며 “창의적인 아이디어와 정당한 보상이 시민이 체감하는 행정서비스 개선으로 이어지도록 노력하겠다”고 말했다.