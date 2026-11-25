'중국공산당 퇴출(CCP OUT)', '멸공(滅共)' 등 반중, 반공 구호를 새긴 옷을 판매해 온 업체가 알고보니 중국 현지 공장에서 제품을 생산하다 당국의 제재를 받은 것으로 알려졌다.

이같은 소식이 전해지자 중국 당국의 규제 사실보다, '중공 퇴출', '멸공' 등을 외치면서 해당 업체가 중국산 제품을 만들고 있었다는 모순된 사실이 화제를 모으고 있다.

4일 사회관계망서비스(SNS)와 소셜미디어에는 애국 브랜드를 표방하는 의류업체의 운영자가 자신의 SNS 계정을 통해 '멸공 문구'가 들어간 의류의 추가 생산이 어려워졌다고 공지한 내요잉 화제가 됐다.

해당 공지에 따르면 업체 측에 따르면 야구점퍼와 패딩 등의 생산을 담당해 온 중국 현지 공장은 최근 당국으로부터 멸공 의류 제작과 관련한 공문을 받았다고 한다. 구호 등이 문제가 된 제품을 추가로 발주하기 어려워졌다는 것이다.

해당 업체는 스레드 프로필에 "세상에 메시지를 전할 수 있는 브랜드"라고 자사를 소개하며 'MKGA'(대한민국을 다시 위대하게·Make Korea Great Again), 'YoonAgain'(윤어게인), 'CCP OUT'(중국공산당 퇴출), 'MAGA'(미국을 다시 위대하게·Make America Great Again) 등의 문구를 넣었다.

업체의 온라인 쇼핑몰에서는 멸공 야구점퍼 등을 판매하고 있는 것으로 알려졌다. 업체 측은 현재 확보 물량이 소진되면 당분간 재입고가 어려워 사실상 한정판이 됐다고 밝혔다.

일부 누리꾼들은 "멸공 중국산" 등 냉소적인 반응을 보이고 있다. '애국 브랜드'라면서 정작 국내가 아닌 중국에 생산을 맡겨왔다는 데 대한 냉소다.

해당 업체는 네이버 스마트스토어 묻고답하기 게시판에서 '멸공 패딩인데 왜 중국 봉제인가요', '중국 위탁 생산이죠?' 등의 질문에 "속상하게 생각하는 부분"이라며 "가능하다면 국내에서 모든 제작 공정을 진행하고 싶지만, 국내 봉제 산업이 점점 어려워지고 있는 현실 속에서 원하는 품질과 제작 단가를 모두 충족할 수 있는 국내 업체를 찾기가 쉽지 않았다"고 설명했다.

▲SNS 화면 갈무리