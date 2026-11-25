6·3 지방선거 이후 이른바 '올림픽 공원 개표소 봉쇄시위' 중 경찰관에게 음모론으로 조롱·위협해 1심에서 징역형이 선고된 20대 청년들이 2심 재판 과정에서 피해자들에게 공식 사과했다.

서울동부지방법 형사항소3부(부장판사 오재성)는 25일 '올공 시위대' 관련 특수공무집행방해 혐의 항소심 공판기일을 열었다. 이 자리에서 20대인 박모 씨, 김모 씨, 김모 씨 등 3명은 고개를 숙이고 선처를 호소했다.

이들은 지난 6월 6일 '올공 시위' 도중 한 경찰관을 쫓아다니며 "가짜 경찰", "중국 경찰" 등의 발언으로 조롱하고 무리지어 경찰관을 에워싸고 위협한 혐의를 받는다. 재판에 넘겨진 이들에게 1심 재판부는 "공무집행방해는 정당한 공권력 행사를 무력화해 국가 기능을 저해한다"며 이들에게 각각 징역 6개월을 선고한 바 있다.

이들 20대 청년들은 1심 과정에서 제기했던 '사실오인' 주장을 2심에서 철회하고 범행을 모두 인정, 반성한다는 입장을 밝혔다.

박씨 측 변호인은 초범인 점을 고려해 달라면서 "최대한의 선처를 베풀어달라"며 "20대 중반의 젊은이로서 이번 지방선거에서 발생한 투표용지 사태 등과 관련해 흥분한 상태에서 한 불가피한 면도 있다는 점을 인정해 달라"고 요청했다.

박 씨는 최후변론에서 "집회 현장에서 밤낮으로 고생하시는 경찰관님께 피해를 끼쳐드려 죄송하다"며 "다시는 죄를 짓지 않고 성실하게 살아가겠다"고 말했고, 김 씨는 "후회와 반성으로 살아왔고 지금은 더욱 뼈저리게 반성한다"고 피해자에게 사과했다. 또 다른 김씨도 "피해자에게 고개 숙여 사과한다"고 했다.

이 사건 판결은 내년 1월 29일 선고될 예정이다.