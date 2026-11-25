영천시의회는 25일 제1차 본회의를 시작으로 오는 12월 23일까지 29일간의 일정으로 제256회 제2차 정례회에 들어갔다.

안건 상정에 앞서 이영우 의원이 ‘채약산 임도 확·포장을 통한 한약도시 위상 재정립’에 대해, 이갑균 의원이 ‘출연기관, 민간위탁, 보조단체 관련 관리 실태’ 를 주제로 5분 자유발언을 실시했다.

이어진 회의에서 김병삼 영천시장으로부터 2027년도 예산안 제출에 따른 시정연설을 청취했고 이어 김상호 의원 등 6명의 의원을 위원으로 하는 예산결산특별위원회 구성결의안을 의결하고, 위원장에는 김상호 의원, 부위원장에는 김명희 의원을 각각 선임했다.

영천시의회의 이번 정례회는 올 한 해의 시정을 점검하고, 내년도 주요 사업과 재정 운용 계획을 설계하는 연중 가장 길고 중요한 회기로, 2026년도 행정사무감사와 2027년도 세입·세출 예산안 및 기금운용계획안 심사 등이 주요 안건으로 다뤄진다.

의사일정에 따라 11월 26일부터 12월 2일까지 2026년도 행정사무감사를 실시하고, 12월 3일부터 16일까지 상임위원회와 예산결산특별위원회 활동을 통해 2027년도 예산안 및 조례안 등의 심사가 이뤄진다.

이어 12월 17일 제2차 본회의에서 2027년도 예산안 및 조례안 등을 의결하고, 2026년도 제3회 추가경정예산안 제안설명을 청취한 뒤, 12월 23일 제3차 본회의에서 제3회 추가경정예산안 처리와 행정사무감사 결과보고서 채택 등을 끝으로 폐회한다.

하기태 의장은 개회사에서 “이번 정례회는 2026년도 행정사무감사와 2027년도 예산안 심사를 하는 중요한 회기”라며 “현장의 목소리를 바탕으로 실질적인 개선 방안을 제시하는 생산적인 감사와 내실 있는 예산 심사에 최선을 다해달라”고 주문했다.