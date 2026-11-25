경기 안양시가 공공데이터와 인공지능(AI)을 활용한 대학생들의 창의적인 아이디어를 발굴하고 이를 행정에 접목하기 위한 경진대회를 열어 우수작 4건을 선정, 시상했다.

25일 안양시에 따르면 시는 이날 시청 접견실에서 ‘2026년 안양시 공공데이터·인공지능(AI) 활용 대학생 경진대회’ 시상식을 열고 입상작에 시장상과 상금을 수여했다.

▲안양시 공공데이터·인공지능(AI) 활용 대학생 경진대회 시상식 기념촬영 ⓒ안양시

이번 대회는 전국 대학생을 대상으로 공공데이터와 AI 기술을 활용한 시민 생활 밀착형 제품과 서비스를 발굴하기 위해 마련됐다.

지난 8월 10일부터 9월 21일까지 진행된 공모에는 개인 23건, 팀 22건 등 총 45건의 작품이 접수됐으며, 86명이 참여했다. 시는 실무진 평가와 심사위원회 평가, 최종 발표 심사를 거쳐 4개 수상작을 선정했다.

최우수상은 위반 건축물 현장 조사 대상 추천과 행정처분 공문 초안 작성을 지원하는 웹 서비스가 차지해 상금 300만 원을 받았다.

우수상에는 홍수·침수 상황에서 운전자에게 안전한 이동 경로를 안내하는 내비게이션 서비스가 선정돼 상금 150만 원을 받았다.

장려상은 안양시 안전지도를 활용해 자녀의 실시간 위치 안내와 통학로 개선 후보지를 제공하는 서비스, 대형 폐기물의 품목과 규격을 분류해 처리 수수료 및 무상 수거 정보를 안내하는 서비스 등 2개 작품에 돌아갔다. 각각 50만 원의 상금이 수여됐다.

최대호 시장은 “대학생들의 참신한 아이디어를 행정에 접목하고 공공데이터와 AI 활용 저변을 넓히는 계기가 되길 바란다”며 “공공데이터 개방과 활용 범위를 확대해 시민 편의를 높이고 행정 효율을 개선하겠다”고 말했다.