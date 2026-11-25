동국대학교 WISE캠퍼스는 25일 하루 교내 백상관 컨벤션홀에서 재학생과 졸업생, 지역 청년을 대상으로 ‘2026 Hotel & Tourism Fair–JOB Fair’를 개최했다.

동국대 WISE캠퍼스 대학일자리플러스센터와 호텔관광경영학전공이 마련한 이번 박람회에서는 호텔·관광업계 진출을 희망하는 청년에게 채용 정보를 제공하며 기업 관계자와 직접 상담하고, 졸업생과 멘토링을 할 기회를 가졌으며 현장에는 100여 명의 학생이 참석했다.

행사장에는 현장 면접, 기업별 채용 상담, 대학일자리플러스센터 취업 상담 등을 위한 부스 20여 개가 운영됐다.

현장면접 부스에는 윈덤그랜드부산호텔과 해외 인턴십·취업 분야 기업인 더무브온이 참여했다. 채용 상담 부스에는 힐튼경주, 시그니엘부산 등 호텔 분야와 엠앤티코리아(M&T Korea), 경주화백컨벤션센터 등 마이스(MICE) 분야 기업 20여 개가 참여했다.

3부 행사 졸업생 멘토링 프로그램 ‘선배와의 진로토크쇼’에는 호텔·항공·문화 등 다양한 분야에서 경력을 쌓은 동문 7명이 참여했다.

코트야드바이메리어트서울, 웨스틴조선서울, 시그니엘서울, 윈덤그랜드부산호텔에서 근무하는 졸업생과 에티하드항공 근무 경험이 있는 졸업생, 양산문화재단과 스트리밍하우스 재직자가 멘토로 나서 첫 취업을 준비한 과정과 입사 후 어떤 업무를 맡았는지 자신의 경험을 바탕으로 참가자들의 질문에 답했다.

최욱희 동국대 WISE캠퍼스 호텔관광외식경영학부 교수는 "이 행사는 2014년부터 이어온 행사라며 앞으로도 기업과 지역기관이 대학과 함께 관광 현안을 논의하고 현장실습과 채용 기회를 넓혀 가는 대학의 대표 행사로 키워 나가겠다"고 말했다.

안영규 동국대 WISE캠퍼스 대학일자리플러스센터장은 “학과와 협력해 청년들이 희망하는 직무 기업을 만날 기회를 넓히고, 박람회에서 얻은 정보를 실제 입사 지원에 활용할 수 있도록 센터의 취업상담을 통해 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

한편 동국대학교 WISE캠퍼스는 2022년 고용노동부 대학일자리플러스센터 사업, 2024년 재학생 맞춤형 고용서비스 사업, 2025년 졸업생 특화프로그램 사업에 선정되어 재학생과 졸업생, 지역 청년에게 진로·취업상담, 비교과 프로그램, 취업 알선 등의 서비스를 제공하고 있다.