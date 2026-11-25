인천광역시가 원청기업과 협력사 간 근로환경 격차를 줄이고 상생협력 문화를 확산하기 위한 거점을 마련했다.

인천시는 25일 SK인천석유화학 사업장 내에 조성한 ‘협력사 상생협력 안전행복관’ 개관식을 개최했다고 밝혔다.

▲'협력사 상생협력 안전행복관' 개관 기념촬영 ⓒ인천광역시

이날 행사에는 박찬대 인천시장과 최관병 중부지방고용노동청장, 박주봉 인천상공회의소 회장, 노상구 SK인천석유화학 사장, 협력사 대표 등 50여 명이 참석했다.

안전행복관은 인천시가 고용노동부 공모에 선정돼 추진 중인 ‘지역상생형 격차 완화 지원사업’의 하나로 조성됐다. SK인천석유화학이 사업장 내 유휴건물을 무상 제공하고 개·보수 비용을 부담해 약 718㎡ 규모로 마련했다.

시설 내부에는 협력사 공동 사무공간과 근로자 휴게실을 비롯해 샤워실, 탈의실, 세탁실 등 편의시설이 들어섰다. 현재 SK인천석유화학 7개 협력사가 입주해 업무와 휴식 공간으로 활용하고 있으며, 원청과 협력사 간 소통 거점 역할도 하고 있다.

인천시는 안전행복관 조성과 함께 올해 총 21억6400만 원을 투입해 산업현장의 안전과 근로복지 개선 사업도 추진하고 있다.

특히 대규모 정기보수(T/A) 기간에 맞춰 전문 안전감시자 ‘세이프티 키 맨’ 운영과 무재해 안전인센티브, 중대재해 위험 노출 근로자 건강검진 등을 지원하고 있다. 장기근속 지원금과 복지포인트, 문화생활 지원 등 근로자 복지사업도 병행하고 있다.

박찬대 시장은 “산업이 지속적으로 성장하려면 원청과 협력사가 성과를 함께 나누는 건강한 상생 생태계를 만드는 것이 중요하다”며 “안전행복관이 서로 소통하고 신뢰를 쌓으며 함께 성장하는 든든한 거점으로 자리 잡기를 바란다”고 말했다.