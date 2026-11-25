"시설만 창원 진해에 남는 것이 해군사관학교의 존치입니까?"

'국군사관학교 설치 및 운영에 관한 법률안'에서 촉발된 해군사관학교 이전에 대해 경남 창원특례시 진해구 국민의힘 시·도의원들이 이같이 날을 세웠다.

이들 시·도의원들은 24일 창원시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "지난 11월 20일 진성준 국회 국방위원장이 '국군사관학교 설치 법률안'을 대표 발의했다"며 "국회에서 이 법안을 즉각 수정해야 한다"고 직격했다.

▲창원특례시 진해구 국민의힘 시·도의원들이 창원시청 프레스센터에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ프레시안(조민규)

이들은 "지난 11월 18일 국방부는 해군 지역 캠퍼스를 진해에 두겠다고 발표했다"면서 "그런데 이틀 뒤 발의된 법안을 보면 진해에 남는 것은 ‘학교’가 아니라 ‘시설’에 불과하다"고 밝혔다.

이들은 "현행 '사관학교 설치법'은 육군·해군·공군에 각각 사관학교를 두도록 명시되어 있다"며 "그러나 새 법안 부칙 제3조는 이 법을 폐지하도록 했다"고도 말했다.

이들은 "강신철 국방부 장관은 11월 9일 '학교명은 안 없어진다"고 하면서 "각 학교에서 이수증과 졸업장을 받을 수 있다. 그런데 불과 9일 뒤인 11월 18일에 국방부 관계자는'해사라는 명칭은 쓰지 않을 것'이라고 했다"고 밝혔다.

그러면서 이들은 강신철 국방부장관에게 이렇게 물었다.

"해군 장교를 꿈꾸는 지금의 고등학교 1학년, 그 학생들이 받을 졸업장에는어느 학교 이름이 적힙니까? 이름도, 독립된 지위도 없이, 시설만 진해에 남는 것이 해군사관학교의 존치입니까?"

이들은 교육도 문제도 짚었다.

"1+2+1 수정안에 따르면 해군 생도는 1학년과 4학년을 통합본교에서, 2학년과 3학년을 진해에서 보낸다. 국방부 관계자도 해군은 바다가 필요하다고 했다. 그렇다면 1학년과 4학년에게는 바다가 필요 없습니까? 올해 해사 4학년 순항훈련은 130여 일 일정이다. 4학년을 내륙 본교로 보내면 순항훈련을 줄입니까, 통합교육을 줄입니까? 국방부는 답해야 한다."

이들 시·도의원들은 정부와 국회에도 요구했다.

"국회는 현행 사관학교 설치법을 폐지하는 부칙 제3조를 삭제하고 해군사관학교의 이름과 독립된 지위를 법으로 보장하라. 또 국회는 해군사관학교 소재지를 경상남도 창원시 진해구로 법률에 명시하고 국방부는 ‘1+2+1’ 학제를 재검토해 진해에서의 4년 교육을 보장하라. 국방부는 한국국방연구원 연구 결과·생도 설문 결과·사업비 산출 근거를 공개하고 진해에서 공청회를 개최해 주민과 생도의 의견을 국회 법안 심사에 반드시 반영하라"고 했다.