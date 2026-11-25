경북 경주시는 양남면 읍천항에서 하서항까지 약 1.7㎞ 구간의 시설물을 정비하고 있다고 25일 밝혔다.

양남 주상절리 파도소리길은 연간 28만 명이 찾는 경주 해안 관광명소로, 경주시는 사업비 5억원을 들여 데크를 교체하고 출렁다리를 보수했으며 보행매트 정비는 다음 달 마무리된다.

경주시는 노후 데크 3곳을 교체했으며, 길이 35m의 출렁다리에 녹 방지 처리를 한 뒤 도색하고 보행로 주변 울타리 530m를 도색했다.

또 탐방객의 안전과 시설물 관리를 위해 탐방로 곳곳에 CCTV 25대도 설치했다.

탐방로 전 구간 예초작업과 나뭇가지를 정리하는 등 조경 작업도 네 차례 했다.

경주시는 다음 달까지 611m 구간에 매트를 새로 깔 계획이다.

주낙영 경주시장은 “시민과 관광객이 양남 주상절리의 해안 경관을 안전하게 즐길 수 있도록 남은 정비를 차질 없이 마무리하겠다”며 “공사가 끝난 뒤에도 보행로와 출렁다리 등 주요 시설을 꾸준히 점검하겠다”고 말했다.