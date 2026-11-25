추미애 경기도지사가 “정의로움의 기준은 바로 헌법”이라며 “인간의 존엄과 가치를 잊지 않고 기본권의 주체인 도민과 국민에게 보탬이 되는 공직자가 되길 바란다”고 강조했다.

25일 경기도에 따르면 추 지사는 이날 경기도인재개발원 대강당에서 열린 신규 공직자 대상 특강에서 “공직에 있다 보면 국민에게 어떤 공직서비스를 제공해야 할지 생각하기보다 상부의 지시를 따르는 데 익숙해진다”며 “이럴 때는 항상 헌법을 기준으로 판단해야 한다”고 밝혔다.

▲추미애 경기도지사가 ‘헌법과 도정가치’를 주제로 특강을 하고 있다. ⓒ경기도

이번 특강은 경기도인재개발원이 운영하는 ‘2026년 제9기 신규자 과정’의 하나로 마련됐으며, 경기도와 시군 신규 공무원 322명이 참석했다.

‘헌법과 도정가치’를 주제로 진행된 이날 강연에서 추 지사는 ‘헌법은 누구를 위해 존재하는가’를 중심으로 헌법의 기본가치와 공직자의 사명, 책임의 중요성을 설명했다.

특히 헌법 제10조가 규정한 인간의 존엄과 가치, 행복추구권을 언급하며 “행정서비스를 통해 헌법적 가치가 뒷받침될 수 있도록 해야 한다”고 당부했다.

추 지사는 초임 판사 시절부터 국회의원과 법무부 장관을 거치며 제주4·3특별법 제정과 보상 문제 해결에 나섰던 경험도 공유했다. 그는 “초임 판사가 당당할 수 있었던 것은 헌법을 나의 정의의 기준으로 삼았기 때문”이라며 “제주4·3 사건 해결도 인간의 존엄성 보장을 위해 국가폭력은 절대 있어서는 안 된다고 생각했기 때문”이라고 말했다.

이어진 질의응답에서는 법을 지키는 것과 주민의 어려움을 해결하는 일이 충돌할 경우의 판단 기준에 대한 질문이 나왔다.

추 지사는 “주민들이 현장에서 하지 말아야 할 것을 요구한다면 여러분에게 설득할 책임이 있다”며 “최대한 설명하고 직접 해결하기 어렵다면 높은 직급에 도움을 요청해야 한다”고 답했다.

한편 추 지사는 54분간의 강연에 이어 20분간 교육생들과 질의응답을 진행하며 공직생활의 자세와 행정 현장에서의 판단 기준 등을 공유했다.