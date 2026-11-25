추미애 경기도지사가 “정의로움의 기준은 바로 헌법”이라며 “인간의 존엄과 가치를 잊지 않고 기본권의 주체인 도민과 국민에게 보탬이 되는 공직자가 되길 바란다”고 강조했다.
25일 경기도에 따르면 추 지사는 이날 경기도인재개발원 대강당에서 열린 신규 공직자 대상 특강에서 “공직에 있다 보면 국민에게 어떤 공직서비스를 제공해야 할지 생각하기보다 상부의 지시를 따르는 데 익숙해진다”며 “이럴 때는 항상 헌법을 기준으로 판단해야 한다”고 밝혔다.
이번 특강은 경기도인재개발원이 운영하는 ‘2026년 제9기 신규자 과정’의 하나로 마련됐으며, 경기도와 시군 신규 공무원 322명이 참석했다.
‘헌법과 도정가치’를 주제로 진행된 이날 강연에서 추 지사는 ‘헌법은 누구를 위해 존재하는가’를 중심으로 헌법의 기본가치와 공직자의 사명, 책임의 중요성을 설명했다.
특히 헌법 제10조가 규정한 인간의 존엄과 가치, 행복추구권을 언급하며 “행정서비스를 통해 헌법적 가치가 뒷받침될 수 있도록 해야 한다”고 당부했다.
추 지사는 초임 판사 시절부터 국회의원과 법무부 장관을 거치며 제주4·3특별법 제정과 보상 문제 해결에 나섰던 경험도 공유했다. 그는 “초임 판사가 당당할 수 있었던 것은 헌법을 나의 정의의 기준으로 삼았기 때문”이라며 “제주4·3 사건 해결도 인간의 존엄성 보장을 위해 국가폭력은 절대 있어서는 안 된다고 생각했기 때문”이라고 말했다.
이어진 질의응답에서는 법을 지키는 것과 주민의 어려움을 해결하는 일이 충돌할 경우의 판단 기준에 대한 질문이 나왔다.
추 지사는 “주민들이 현장에서 하지 말아야 할 것을 요구한다면 여러분에게 설득할 책임이 있다”며 “최대한 설명하고 직접 해결하기 어렵다면 높은 직급에 도움을 요청해야 한다”고 답했다.
한편 추 지사는 54분간의 강연에 이어 20분간 교육생들과 질의응답을 진행하며 공직생활의 자세와 행정 현장에서의 판단 기준 등을 공유했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
전체댓글 0