손훈모 전남광주 순천시장이 25일 율촌1산단에 입주한 조선업체를 방문, 해양 분야의 방위 산업 성장 기회를 모색했다.

손 시장은 이날 방문한 업체는 한화오션에코텍으로 조선·해양산업과 지역 제조업의 협력을 통한 미래산업 육성 방향을 논의했다.

이번 방문은 기업의 생산·인력 수요와 산업환경 변화에 대한 현장의 의견을 듣고, 광양만권의 조선·해양산업 기반을 활용해 지역 제조기업의 새로운 성장 기회를 찾기 위해 마련됐다.

▲25일 손훈모 전남광주 순천시장이 한화오션에코텍을 방문해 업체 관계자로부터 현장 시설에 대한 설명을 듣고 있다.2026.11.25.ⓒ순천시

한화오션의 자회사인 한화오션에코텍은 선박과 해양 대형 구조물 전문 생산업체로 1000여 명 이상이 일하는 업체다. 최근에는 친환경 에너지 핵심 기자재 전문 생산 분야까지 사업 분야를 넓혀가고 있다.

순천시는 정부의 조선 관련 정책 흐름을 지역 조선·기자재 업체와 연계해 생산 역량 강화와 지역 일자리 창출 등 지역 제조업의 성장 기회로 활용해 나간다는 복안이다.

순천시가 조선 해양산업을 방산과 연계하겠다는 의도는 손훈모 시장의 SNS글에서도 살펴볼 수 있다.

손 시장은 "오늘 율촌산단에 위치한 한화오션에코텍을 찾아 조선·해양산업과 지역 제조업의 협력 방안을 함께 논의하고, 기업의 현안을 우리 정책과 연결해 방산산업의 새로운 성장 기회를 만들어가자는 데 뜻을 모았다"고 전했다.

이어 "이러한 노력과 실천이 하나둘 쌓이면, 머지않아 생태 위에 미래산업이 공존하는 유일무이한 순천을 만들어갈 수 있을 것"이라고 미래를 전망했다.