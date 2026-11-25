올해 3개 과정·3회 운영, 연인원 42명 참여

공공시설 운영 효율화 지원

정부 산하 국책기술대학인 한국폴리텍Ⅲ대학(학장 지경배) 춘천캠퍼스가 25일 교내에서 경기 가평군시설관리공단 임직원을 대상으로 ‘스마트에너지설비관리’ 기업맞춤형 교육훈련을 했다.

고용노동부의 지역·산업맞춤형 인력양성사업의 일환으로 마련된 이번 교육은 춘천폴리텍대학 에너지설비과의 교수진과 특화된 실습 인프라를 활용해 공공시설 설비 운영에 필요한 실무 역량을 높이기 위해 진행됐다.

ⓒ춘천폴리텍대학

교육은 공단의 직무 수요를 반영해 에너지 사용 현황 분석, 공조설비 최적 운전·관리, 설비 예방점검 및 유지관리, 중앙시스템 기반 통합제어 등을 중심으로 구성했다.

춘천폴리텍대학과 가평군시설관리공단은 올해 총 3개 과정·3회에 걸쳐 42명이 참여하는 맞춤형 훈련을 운영하며, 공공기관의 현장 수요와 대학의 기술 역량을 잇는 산학협력을 이어가고 있다.

이를 통해 공공시설의 에너지 비용 절감과 설비 고장 예방 등 실질적인 현장 개선 효과가 기대된다.

지역·산업 맞춤형 인력양성사업은 지역 기업과 산업의 인력 수요를 조사해 중소기업 재직자와 미취업자에게 직무교육, 채용 지원, 취업 연계를 제공하는 고용노동부 국책사업이다.

춘천폴리텍대학은 2026년 바디텍메드 재직자 대상 맞춤형 훈련을 9개 과정, 11회 운영한 바 있다.

지경배 학장은 “이번 교육은 대학이 보유한 전문 기술인력과 교육훈련 인프라를 활용해 공공시설 관리기관의 현장 문제 해결과 직무역량 강화를 지원한 산학협력 사례”라며 “앞으로도 협약기관의 현장 수요를 적극 반영해 기관 경쟁력 제고와 지역사회 발전에 기여할 수 있도록 대학의 교육 역량을 아낌없이 지원하겠다”고 밝혔다.

한편, 한국폴리텍Ⅲ대학 춘천캠퍼스는 2027학년도 2년제 학위과정 수시 2차 신입생을 11월 27일까지, 직업교육과정 1차 신입생을 12월 4일까지 모집한다. 자세한 사항은 대학 홈페이지에서 확인할 수 있다.