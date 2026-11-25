상지대 앵커사업단(단장 김소형)과 상지대 부속 한방병원(병원장 유준상)은 25일 교내 한의학관에서 ‘K-MEDI 바이오헬스 G-Tech 브릿지 네트워킹 24차(K-Medi Care & R&D Connect)’ 행사를 공동 개최했다.

‘한방의료, 지속 가능한 돌봄의 미래를 열다’를 주제로 열린 이번 행사는 한방병원의 R&D 연구 성과와 돌봄 융합 기술을 공유하고, 지역사회 통합 돌봄 및 고령친화·디지털 헬스케어 분야 기업과의 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

ⓒ상지대

이날 행사에는 산학과제 참여 교원과 교직원, 관련 연구 참여 기업 관계자 등이 참석했다. 개회사와 유준상 한방병원장의 축사를 시작으로 전문가 초청 강연과 종합 토론, 총회, 네트워킹 및 만찬 순으로 진행됐다.

전문가 강연에서는 김광석 건강보험공단 팀장이 ‘디지털 헬스케어 기반 지역사회 돌봄 모델(초고령화 대응 한의약-디지털 돌봄 기술 통합 및 실증)’을 주제로 발표했으며, 김동수 동신대 교수는 ‘한의학 기반 돌봄모델과 디지털 헬스케어 활용 가능성’을 주제로 강연했다.

두 강연에서는 한의약과 디지털 기술을 연계한 지역사회 돌봄 모델의 발전 방향과 실증 가능성을 다뤘다.

이어진 종합 토론과 네트워킹에서는 참석자들이 한방의료와 디지털 헬스케어 분야의 연구 성과 및 현장 적용 방안을 공유하고, 산·학·연·병·관 간 R&D 협력 방향을 논의했다.

상지대학교 앵커사업단은 강원 남부권의 산업·인재·지역을 연결하는 혁신 거점으로, 반도체·바이오헬스·푸드테크·의료기기 분야의 인재 양성과 산학협력, 기술사업화, 창업, 외국인 유학생 정주 지원을 추진하고 있다.

임성돈 상지대 앵커사업단 R&BD본부장은 “초고령화 시대를 맞아 한방의료와 디지털 헬스케어 기술의 융합은 지속 가능한 지역사회 돌봄을 실현하는 핵심 열쇠”라며 “이번 네트워킹을 계기로 산·학·연·병·관 실무자 간 R&D 협력을 확대해 지역사회 발전에 기여하겠다”고 했다.

유준상 한방병원장은 “한방병원이 축적해 온 임상 및 R&D 역량을 지역사회 돌봄과 디지털 헬스케어 분야로 확장할 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 유관 기관 및 기업과 협력해 지속 가능한 돌봄 모델이 확산될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.