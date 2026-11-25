삼척시는 25일 쏠비치 삼척에서 ‘2026년 삼척시 사회보장포럼’을 했다.

삼척시지역사회보장협의체 주관으로 열린 이번 포럼에는 협의체 위원과 사회복지기관 종사자, 공무원, 시민 등 150여 명이 참석했다.

ⓒ삼척시

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‘지역이 함께 품는 따뜻한 보금자리, 삼척형 통합돌봄의 미래를 그리다’를 주제로 지역 내 의료·복지·주거·생활지원 서비스의 연계 방안을 모색했다.

기조연설에서 손정인 강원대학교병원 예방의학과 교수는 ‘지역필수의료와 돌봄의 연계, 그리고 삼척의료원의 역할’을 주제로 발표했다.

이어 삼척시 사회복지과 통합돌봄팀장이 삼척시 통합돌봄 현황과 핵심 추진 과제를 소개했다.

뒤이은 발표에서는 수요자 중심의 통합돌봄 서비스 제공체계와 주민·민간이 함께 만드는 생활밀착형 지역돌봄을 다뤘다. 토론에서는 보건의료·복지·생활지원 분야의 협력 방식과 지역에서 추진할 사업 발굴 방안을 논의했다.

이번 포럼은 전문가 발표와 현장 토론을 통해 지역 통합돌봄의 실행 과제를 함께 짚어본 자리였다.

논의된 내용은 지역에 필요한 돌봄 사업을 구체화하고 기관 간 협력을 강화하는 실질적인 기반이 될 것으로 기대된다.

지난해 삼척시 사회보장포럼은 11월 18일 강원대학교 삼척캠퍼스에서 ‘사회보장 특구사업’을 주제로 열렸으며, 약 200명이 참석했다. 특구사업의 현황과 울진군 사례를 공유하고 도계읍 사업 모형을 논의해, 지역 특성에 맞는 민관 협력 복지 체계 구축 방향을 모색한 바 있다.

한편 삼척시는 가사‧식사 지원, 주거환경 개선 등 지역특화서비스와 스마트돌봄 로봇(효돌이) 보급 등 민관협력 사업을 통해 지역 내 통합돌봄 기반을 넓혀가고 있다.

시 관계자는 “포럼에서 제시된 의견을 관계 기관과 공유하고, 시민에게 필요한 지원이 지역 안에서 잘 연계될 수 있도록 현장 의견을 반영해 삼척형 통합돌봄을 추진해 나가겠다”고 말했다.