▲해남군이 어린이 안전대상에서 행정안전부장관상을 수상했다.ⓒ해남군

해남군이 행정안전부 주관 제16회 어린이 안전대상에서 행정안전부장관상을 수상했다.

25일 군에 따르면 어린이 안전대상은 행정안전부와 내일신문이 함께 어린이 안전사고 예방과 안전문화 확산에 기여한 지방자치단체와 민간의 우수사례를 발굴·시상하는 상이다. 해남군은 지역 여건에 맞는 다양한 어린이 안전정책을 추진해 온 성과를 인정받았다.

군은 어린이들이 일상생활 속에서 안전하게 성장할 수 있도록 생활·교통·시설·보건 등 다양한 분야에서 어린이 안전망 구축에 힘써왔다.

특히 농어촌지역의 특성을 고려한 찾아가는 재난안전뮤지컬을 통한 안전교육, 소아청소년과 야간진료 및 심야약국 운영 등 의료서비스 접근성을 높이는 한편 유관기관 및 사회단체와 함께 합동 교통안전캠페인을 추진하는 등 어린이 안전사고 예방과 안전한 생활환경 조성에 노력해 왔다.

이번 수상은 어린이 안전을 최우선으로 하는 해남군의 지속적인 정책 추진과 지역사회가 함께 만들어 온 안전문화의 결실이라는 점에서 의미가 크다.

앞서 지난 9월에도 해남군은 선제적인 재난 대응체계 구축과 생활 속 안전문화 확산 노력을 인정받아 '제8회 전남광주통합특별시 다산안전대상'을 수상했다.

군 관계자는 "이번 수상은 어린이들이 안전하고 행복하게 생활할 수 있도록 군민과 함께 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 아이들의 눈높이에서 안전 사각지대를 살피고, 해남의 지역적 특성에 맞는 실효성 있는 어린이 안전정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.