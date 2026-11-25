유관단체 명의 홍보 현수막 제작에 시 예산 사용 의혹



공소청 "선거법 저촉되지 않는다"… 이 시장 및 시 공무원 등 7명 불기소 처분

▲수원광역공소청·수원지방공소청 청사 전경. ⓒ프레시안(전승표)

유관단체 명의로 제작·게시된 시정 홍보 현수막에 지자체의 예산이 사용됐다는 의혹을 받아온 이상일 용인특례시장이 공소청에서 무혐의 처분을 받았다.

25일 수원지방공소청 공공형사부(부장검사 황선옥)는 공직선거법 위반 혐의로 송치된 이 시장과 용인시 소속 공무원 등 7명에 대해 전날(24일) 불기소 처분했다고 밝혔다.

지난해 용인특례시의회는 이 시장이 민선 8기 시장으로 취임한 이후인 지난 2023년 6월 A동 주민센터가 ‘옛 경찰대 부지, 대폭 개선된 계획으로 본격 추진’ 등의 문구가 적힌 현수막을 특정 민간단체협의회 명의로 게시하는 과정에서 11만 원의 제작 비용을 사무관리비로 지원하는 등 지속적으로 일부 읍·면·동이 민간단체협의회 등의 이름을 사용해 시장의 치적을 알리는 현수막 11개를 지역 곳곳에 게시하는 과정에서 소요된 비용을 시 예산으로 대납했다는 의혹을 제기했다.

경찰은 이후 시의회에서 이 시장 등에 대한 고발장을 접수한 뒤 지난해 9월 시청에 대한 압수수색을 진행하는 등 수사를 거쳐 해당 행위가 공직선거법 위반에 해당한다고 보고, 같은 해 10월 이들을 불구속 송치했다.

그러나 사건을 넘겨받은 공소청(옛 검찰)은 해당 행위가 공직선거법을 위반했다는 주장을 인정하지 않았다.

공소청 관계자는 "사실관계 및 법리적 검토를 거쳐 (이 시장 등) 피의자들의 행위가 공직선거법에 저촉되지 않아 혐의가 없는 것으로 판단했다"고 불기소 처분 이유를 설명했다.

한편, 해당 사안과 관련해 시는 수사 과정에서 "현수막 게첨은 민선 7기를 비롯해 과거부터 이어져 왔던 관행이며, 현재 다른 지방자치단체에서도 하는 통상적인 행정 행위"고 해명했다.

또 "더욱이 문제가 된 현수막은 ‘송탄 상수원보호구역 해제’와 ‘옛 경찰대 부지 착공’ 등 오랫동안 시민들의 집단민원 대상이었던 숙원사업과 관련된 것들로, 시가 중앙정부 및 관련기관 등과의 협의를 바탕으로 수행한 일을 시 관계자들이 현수막을 통해 시민들에게 알린 것은 시민 알권리를 충족하기 위한 것일 뿐이었다"며 혐의를 부인한 바 있다.