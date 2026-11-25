인센티브 상향 후 외식·골목상권 소비 촉진

동해시 지역화폐인 ‘동해페이’가 시민 10명 중 8.7명이 사용하는 필수 생활 결제수단이자, 골목상권을 지탱하는 핵심 민생경제 플랫폼으로 자리 잡았다.

동해시가 동해페이 카드 운영 현황 및 결제 데이터를 분석한 결과, 2026년 3분기 기준 누적 가입자 수는 7만 4641명으로 전체 인구 대비 가입률 87.2%를 기록했다.

ⓒ동해시

업종별 결제 비율은 ▲음식점(27%)이 가장 높았고, ▲종합소매·유통(17.3%)이 뒤를 이었다. 이어 생활전문, 주유, 의료, 교육 순으로 집계돼 소상공인 밀집 업종에 소비가 집중된 것으로 나타났다.

세부 업종별로는 ‘일반한식’과 ‘슈퍼마켓’이 주요 결제처로 꼽혔으며, 의료·보건 및 교육 분야 결제액도 증가세를 유지해 병원비와 학원비 등 가계 고정지출 수단으로 정착했다.

신규 서비스 도입 효과도 뚜렷하다. 운송 부문에서 ‘동해페이 택시 결제 서비스’가 도입된 이후 이용 건수가 꾸준히 확대되면서, 쇼핑과 외식을 넘어 교통 분야까지 시민 일상 전반으로 사용처가 넓어졌다.

전체 결제액 중 생활필수 업종 비중은 전 기간 80%대를 유지해, 필수 생계비 지출과 지역 내 자금 순환에 실질적으로 기여하고 있는 것으로 확인됐다.

동해페이는 지난 2020년 9월 지역 상권 활성화를 위해 도입됐으며, 발행 규모를 2022년 600억 원으로 확대하고 모바일 결제·기부·택시 결제 등을 순차적으로 도입한 바 있다.

이재국 경제과장은 25일 “데이터 분석을 통해 동해페이가 시민들의 일상적인 생계비 절감과 지역 골목상권 매출 증대에 실질적인 역할을 하고 있음을 확인했다”며 “오는 12월까지 인센티브 20% 상향 지원을 추진하고 있으며, 11월과 12월 각각 배정된 월별 예산이 소진될 경우 조기 중단될 수 있는 만큼 시민들의 적극적인 이용을 바란다”고 말했다.