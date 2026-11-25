강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 2026년 하반기 드론 정밀예찰과 검경 결과를 바탕으로 지난 8월 28일부터 오는 12월 30일까지 총 4억원의 사업비를 투입해 소나무재선충병 방제사업을 본격적으로 추진한다고 25일 밝혔다.

이번 사업을 통해 강동면 임곡리 일원의 감염목 확산을 차단하고, 반출금지구역 내 감염우려목 550본과 반출금지구역 및 연접 지역 기타고사목 207본을 제거할 계획이다.

▲강릉시는 2026년 하반기 드론 정밀예찰과 검경 결과를 바탕으로 지난 8월 28일부터 오는 12월 30일까지 총 4억원의 사업비를 투입해 소나무재선충병 방제사업을 본격적으로 추진한다. ⓒ강릉시

특히 하반기 예찰·검경 결과, 지난 10월 14일과 22일 두 차례에 걸쳐 추가 감염목 2본이 확인됨에 따라 강릉시는 11월 말부터 해당 감염목 반경 50m 이내의 소나무류 230본을 대상으로 ‘소구역 모두베기’ 방식의 집중방제에 돌입한다. 이에 따라 올 하반기에 총 987본의 방제목을 정비할 예정이다.

아울러 반출금지구역 및 연접 지역에서 실시한 2차 드론 예찰을 통해 확보한 고사목 좌표 데이터를 내년도 방제 대상지에 반영해 선제적으로 사업을 추진할 예정이다. 또한 최근 재선충병 발생이 집중되고 있는 동해시 연접 지역과 관내 보존가치가 높은 우량소나무림을 중심으로 2027년에는 10ha 규모(예정)의 예방나무주사 사업을 시행할 계획이다.

소나무재선충병은 매개충을 통해 빠르게 확산하며, 한번 감염되면 100% 고사하는 치명적인 산림병해충이다. 초기 대응이 늦어질 경우 피해가 기하급수적으로 늘어나는 만큼, 감염목뿐만 아니라 주변 감염우려목과 기타고사목까지 선제적으로 제거하는 것이 확산을 막는 핵심이다.

앞서 강릉시는 올해 상반기에도 반출금지구역 내 259ha 규모의 예방나무주사 사업을 완료하고 감염목을 포함한 발생지 인근 고사목 318본을 제거했다. 향후에는 인접 시군과의 경계 지역을 중심으로 합동 방제를 강화하는 한편, 기존 예방나무주사와 함께 피해지의 산림 기능 회복을 위한 수종 전환 사업도 새롭게 병행해 나갈 계획이다.

최준광 산림과장은 “인접 시군에서 재선충병이 확산하는 엄중한 상황 속에서 신속한 초기 대응과 사후관리가 무엇보다 중요하다”며, “가용 자원을 총동원한 선제적 방제와 지속적인 예찰을 통해 ‘솔향강릉’의 상징인 소중한 소나무림을 지켜나가겠다”고 말했다.