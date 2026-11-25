초기 대응 및 유기적 협력체계 점검

강원랜드(대표이사 김도균)가 전사적 안전관리 체계 강화와 현장 중심의 재난 대응 역량 확보에 나선다고 25일 밝혔다.

강원랜드는 이날 오전 카지노 4층 제2영업장에서 지진과 화재가 연쇄적으로 발생하는 상황을 가정한 ‘카지노 복합재난훈련’을 실시했다.

ⓒ강원랜드

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이번 훈련은 김도균 대표이사 취임 이후 카지노 객장을 대상으로 처음 실시한 대규모 합동훈련으로, 카지노영업실·안전총괄실·시설관리실 임직원 약 170명과 사북119안전센터가 참여했다.

참가자들은 상황 전파와 초기 대응, 고객 대피 유도, 소방 대응 등 단계별 훈련을 통해 부서 간 협업체계와 유관기관 공조 능력을 점검했다.

특히 강원랜드는 국민 안전과 직결되는 사업 특성을 고려해 최근 조직개편을 통해 기존 부사장 직속이던 안전총괄실을 사장 직속으로 변경했다.

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전사적 안전 컨트롤타워 기능을 강화하고 안전 관련 주요 현안에 대한 경영진의 직접적인 관리·감독과 현장 실행력을 높이기 위한 조치다.

작년에는 9월 18일 카지노 및 하이원 그랜드호텔 일대에서 지진과 화재를 가정한 ‘복합 재난훈련’을 실전처럼 진행한 바 있다.

김도균 대표이사는 “안전은 강원랜드가 고객과 국민에게 신뢰받는 공공형 복합리조트로 나아가기 위한 가장 기본적인 가치”라며 “강화된 안전관리 체계를 바탕으로 모든 사업장에서 예방 중심의 안전관리를 정착시키고, 어떠한 재난 상황에서도 고객의 생명과 안전을 최우선으로 지켜나가겠다”고 말했다.