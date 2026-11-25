강릉시립도서관은 연말을 맞아 시민들이 도서관에서 따뜻하고 특별한 겨울 추억을 만들 수 있도록 오는 12월 18일까지 겨울 문화 행사 ‘모루 크리스마스’를 운영한다.

이번 행사는 도서관을 단순한 독서 공간을 넘어, 온 가족이 함께 즐기는 문화·체험 공간으로 만들기 위해 기획됐다. 크게 ‘체험’, ‘행사’, ‘탐험’ 등 세 가지 테마로 구성돼 다채로운 프로그램을 선보인다.

▲강릉시립도서관은 연말을 맞아 시민들이 도서관에서 따뜻하고 특별한 겨울 추억을 만들 수 있도록 오는 12월 18일까지 겨울 문화 행사 ‘모루 크리스마스’를 운영한다. ⓒ강릉시립도서관

주요 프로그램으로는 △체험 분야의 ‘도서관 깨우기’, ‘베이스캠프’, ‘총총, 장미 한 송이’ △행사 분야의 ‘그대로 멈춰라’, ‘겨울 공연의 시간’, ‘겨울 이야기의 시간’ △탐험 분야의 ‘겨울 도서관의 비밀’, ‘겨울밤, 마음을 녹이는 시간’ 등이 마련돼 참여자들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.

행사 참여 신청 및 프로그램별 세부 일정은 포스터 내 QR코드 또는 강릉시립도서관 누리집을 통해 확인할 수 있다.

김남림 시립도서관장은 “연말을 맞아 준비한 ‘모루 크리스마스’를 통해 시민들이 책과 함께 따뜻한 겨울의 낭만을 즐기시길 바란다”며, “가족, 친구들과 함께 도서관에서 특별한 연말을 보내시길 기대한다”고 말했다.