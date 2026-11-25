강원특별자치도 양양군(군수 김정중)은 겨울철 대설·한파 등 자연재난에 대비하고 신속한 재난정보 전달체계를 확립하기 위해 재난 예·경보시설에 대한 전수점검을 실시한다고 25일 밝혔다.

이번 점검은 현장 장비와 재난안전상황실 간 연계 상태를 확인하고, 시설의 장애 및 미비 사항을 사전에 정비하여 재난 발생 시 군민에게 재난정보가 적시에 전달될 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

▲양양군은 겨울철 대설·한파 등 자연재난에 대비하고 신속한 재난정보 전달체계를 확립하기 위해 재난 예·경보시설에 대한 전수점검을 실시한다. ⓒ양양군

양양군은 오는 12월 1일부터 18일까지 △자동음성통보시설 4개소 △재해문자정보시스템(전광판) 2개소 △적설계 2개소 △재난영상정보시스템 28대 △바닷가 안전사고 대응시스템 1개소 △지능형 해양안전 통합관리시스템 3대 등 총 6종 40개소·대를 대상으로 점검을 실시한다.

주요 점검 사항은 시설물 외관 및 기능 이상 유무, 재난안전상황실 원격 수신 상태 및 시각 일치 여부, 현장 계측값과 상황실 표출값 일치 여부, 시험 모드를 통한 시스템 연동 상태, 원격 시험 문안 전송 및 표출 일치 여부 등이다.

특히, 단순한 시설물 작동 여부 확인에 그치지 않고 현장 장비와 재난안전상황실 간 정보 송수신 및 원격제어 기능을 중점적으로 점검하여 재난 발생 시 예·경보시설이 정상적으로 작동할 수 있도록 할 방침이다.

또한, 점검 과정에서 발견된 장애 및 미비 사항은 신속히 정비하여 재난 예·경보시설의 안정적인 운영과 재난 대응체계 유지에 만전을 기할 계획이다.

양양군 관계자는 “재난 예·경보시설은 재난 발생 시 군민의 생명과 재산을 보호하기 위한 중요한 안전시설”이라며 “철저한 사전점검과 지속적인 시설 관리를 통해 군민이 안전한 겨울을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.