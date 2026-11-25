▲25일 공영민 전남광주 고흥군수와 간부 공무원들이 고흥 우주발사체 국가산단계획 승인 확정을 축하하며 기념촬영을 하고 있다.2026.11.25.ⓒ고흥군

공영민 전남광주 고흥군수는 25일 "정부의 '우주발사체 국가산업단지계획' 최종 승인을 6만 여 군민, 70만 향우와 함께 진심으로 환영한다"고 밝혔다.

공 군수는 이날 "고흥이 지방권 국가산단 후보지 14개 가운데 가장 빠르게 산업단지계획 승인을 받은 것은 우주산업 육성을 위한 정부의 강력한 의지와 고흥군의 체계적인 준비, 관계기관과의 긴밀한 협력이 함께 이뤄낸 결실"이라고 의미를 부여했다.

이어 "우주발사체 국가산단은 나로우주센터와 민간발사장, 발사체기술사업화센터 등 주요 기반시설과 연계해 우주발사체 관련 기업을 집적화하고 연구·제조·시험·사업화로 이어지는 우주산업 전주기 생태계 구축을 이끌게 될 것"이라고 강조했다.

그러면서 "국가산업단지 조성은 우주산업 관련 기업 유치와 양질의 일자리 창출은 물론 인구 유입을 촉진하고 지역 상권과 연관 산업에도 활력을 불어넣어 고흥의 새로운 성장동력이 될 것"이라고 기대했다.

공 군수는 우주발사체 국가산단의 경쟁력을 높이기 위한 조건으로 교통망 등 우주산업 기반 확충 필요성을 강조했다.

그는 "먼저 설계용역비가 확보된 고흥~봉래간 국도 15호선 4차로 확장사업을 차질없이 추진해 접근성과 물류 이송 여건을 개선하겠다"며 "나아가 고흥~광주 간 고속도로 건설사업과 벌교~고흥을 잇는 우주선철도 사업도 국가계획에 반드시 반영해 고흥의 광역교통 접근성을 높여 나가겠다"고 힘주어 말했다.

아울러 "미래 우주산업의 핵심 인프라인 제2우주센터와 우주항공산업진흥원 유치에 행정력을 집중하고, 나아가 우주견학 교육·체험 시설인 사이언스컴플렉스와 전문인력 양성을 위한 지산학연 연합캠퍼스 구축 등 관련 사업도 적극 추진해 고흥을 대한민국 우주산업 핵심 거점으로 발전시키겠다"고 포부를 밝혔다.

앞서 정부는 지난 2022년 고흥을 우주발사체 특화지구로 공식 지정했다. 이 계획은 2031년까지 8개 분야 24개 사업에 1조 6000억 원을 투자, 고흥을 우주발사체사업 클러스터로 조성하는 것이 핵심이다.

주요 사업은 우주발사체 국가산업단지 조성과 민간전용 발사장 구축, 우주발사체 기술사업화센터 구축, 우주발사체 사이언스 콤플렉스 조성, 국방 우주발사 시험시설 구축 등이 있다.

이 중 우주발사체 국가산업단지 조성사업은 예타면제 사업으로, 오는 2030년까지 고흥군 봉래면 예내리 1040번지 일원 151만 9660㎡(46만 평)에 총 사업비 3800억 원을 투입하는 사업이다.

고흥군은 올해 12월 쯤 산업단지계획 승인이 이뤄질 것으로 예상했으나 승인이 앞당겨짐에 따라 2027년 부지매입을 위한 보상에 착수하는 등 국가산단 조성에 속도를 낼 계획이다.