국립순천대학교(총장 이병운) 의과대학과 대학병원 설립을 위한 대학발전기금 기탁이 이어지고 있다.

국립순천대학교는 25일 대학본부 4층 총장실에서 제3기 발전후원회(위원장 강문식) 위원들의 대학 발전기금 기탁식을 개최했다.

이 자리에서 제3기 국립순천대학교 발전후원회 강문식 위원장을 비롯한 위원 12명은 총 2억 4110만 원의 발전기금을 기탁하기로 뜻을 모았다.

▲국립순천대 발전후원회, 의과대학대학병원 설립 기부 릴레이ⓒ국립순천대

제3기 발전후원회는 이번 기탁을 포함해 올해에만 총 3억 2110만 원의 발전기금을 대학에 기탁하며 지속적인 후원을 이어가고 있다.

강문식 위원장은 "국립순천대학교는 지역과 함께 성장해 온 소중한 배움의 터전이자 지역의 미래를 이끌어갈 중요한 중심축"이라며 "국립순천대학교의 오랜 염원이자 지역의 숙원인 의과대학 설립과 대학병원 건립에 힘을 보태고자 위원들과 뜻을 모았다"고 말했다.

이병운 총장은 "국립순천대는 의과대학 설립과 대학병원 건립을 통해 지역사회에 보답하는 대학으로 성장해 나가겠다"고 약속했다.

앞서 NH농협은행 전남본부와 순천농협이 각각 3000만 원과 5000만 원을 국립순천대 의과대학 설립을 위한 발전기금으로 기탁한 바 있다.

국립순천대는 11월 4일 교육부로부터 국립의과대학 신설 대학으로 최종 선정되며 대학 발전의 획기적 계기를 마련했다.

이외에도 국립순천대는 지난 2023년 11월 지역대학을 세계적 혁신대학으로 육성하는 '글로컬대학 30사업에, 2025년 5월에는 총사업비 680억 원 규모의 지역혁신중심대학 지원사업(앵커사업, 구 라이즈)에 선정됐다.

올해 9월에는 과학기술정보통신부가 주관하는 AI중심대학사업, 10월에는 인공지능혁신인재양성사업 등 굵직한 재정지원사업에 새롭게 선정되는 성과를 거둔 바 있다.