▲제329회 무주군의회 제2차 정례회 행정사무감사-이해양 위원.ⓒ

정부의 햇빛소득마을 공모사업에 전북 무주군의 마을 단 한 곳도 신청하지 않은 것으로 확인됐다.

이해양 위원은 지난 24일 열린 산업경제과 행정사무감사에서 3차례나 진행된 정부의 햇빛소득마을 공모사업에 무주군이 신청하지 않은 것에 대해 지적했다. 주민 소득과 연결되는 사업인 만큼 적극 나서줄 것을 주문했다.

햇빛소득마을은 이재명 정부의 국정과제로 추진되는 핵심사업으로 올해만 528개 마을이 선정됐고 연말까지 700개 마을이 계획돼 있으며 임기 내에 3000개 이상의 마을을 선정하려는 대규모 사업이다.

이 사업은 주민들에게 실질적 이익이 가고 여러 복잡한 문제들도 정부가 빠르게 제도화해 주고 있으며 특히 지역소멸대응기금을 활용할 수 있어 주민 소득과 연결되는 사업인데도 무주군의 늦은 대응을 지적한 것이다.

이해양 위원에 따르면 이 사업과 관련해 무주군에서는 한 개 마을도 신청하지 않은 것으로 나타났으며 이를 해결하기 위해서는 군민의 이해를 높일 필요성이 있다며 행정의 적극적인 진행을 주문했다.

승인 여부와 상관없이 참여를 검토하는 마을에 적극적으로 자문하고 여러 마을이 참여하는 촉매가 되도록 계획을 수립할 것도 함께 주문했다.

또한, 이해양 위원은 “무주군이 계획하고 있는 노선버스 무료화에 대한 지적도 이어갔다.

무주군이 억대의 예산을 들여 ‘버스 무료 환승 시스템’을 구축하고 운영하는 것은 전형적인 예산낭비라고 지적하고 약속과 달리 계속 미뤄온 무주형 교통체계 개편을 서둘러 추진해 교통사막화를 해소시켜 줄 것을 강력하게 요구했다.

이와 함께 이해양 위원은 교통약자 이동지원센터 종사자들의 처우에 관해 ”근속기간에 상관없이 최저임금 수준에 머물러 있고 사무공간도 열악해 최상의 서비스를 기대하기 어려운 상태“라고 지적하며 이에 대한 대책마련도 주문했다.

장애인 교통 관련 업무 종사자들에 대한 호봉제 관련한 질의에서는 합리적 인건비 체계로 처우가 개선되고 교육을 통한 관리가 돼야 장애인들에 대한 사회복지 의무감도 커질 것이라며 이 또한 행정에서 신경 써줄 것을 주문하며 질의를 마쳤다.