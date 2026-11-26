부산시가 법률 전문성과 지방행정 실무 경험을 갖춘 이정민 전 법무법인 진심 대표변호사를 신임 감사위원장으로 임용하고 감사행정의 공정성과 투명성 강화에 나선다.

26일 부산시는 신임 감사위원장에 이정민 전 법무법인 진심 대표변호사를 26일 자로 임용한다고 밝혔다. 임용 기간은 2026년 11월 26일부터 2년이다.

▲이정민 신임 감사위원장ⓒ부산시

감사위원장은 시와 산하기관의 감사·감찰, 부패방지 및 청렴 시책 등을 총괄하는 국장급 직위다. 시는 이 신임 감사위원장은 풍부한 실무 경험과 지방행정에 대한 이해를 갖춘 법률 전문가로 법률 전문성과 공공·시민사회 분야에서 쌓은 다양한 경험을 바탕으로 감사 업무의 공정성과 투명성을 강화하고 시민에게 신뢰받는 감사행정을 이끌어 나갈 것으로 기대하고 있다.

이 신입 감사위원장은 부산대학교 법학과를 졸업하고 같은 대학에서 도시계획학 석사학위를 취득했으며 사법연수원 제33기를 수료한 후 변호사로 활동하며 법률 분야의 전문성을 쌓아왔다. 특히 부산시와 부산시의회 자문변호사를 비롯해 여러 공공기관에서 법률 자문을 수행하며 공공 분야의 실무 역량을 다져왔다.

전재수 시장은 "이 신임 감사위원장은 법률 분야의 전문 지식과 지방행정에 대한 이해와 다양한 시민사회 활동을 통해 현장 경험을 쌓아온 인물"이라며 "원칙과 공정에 기반한 감사 업무 수행으로 공직사회의 청렴성을 높이고 시민에게 신뢰받는 시정을 구현하는 데 힘써주길 바란다"고 당부했다.