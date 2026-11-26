울산시가 도시철도(트램) 1호선의 공사 장기화와 사업비 증가를 최소화하기 위해 차량기지를 태화강역 광장에서 울산과학관 남측 부지로 이전하고 사업기간을 2030년까지 연장하는 기본계획 변경안을 마련해 시민 의견 수렴에 나선다.

26일 울산시는 오는 27일 울산시의회 1층 시민홀에서 '도시철도법'제6조에 따라 필수적으로 거쳐야 하는 관계전문가·시민공청회를 연다고 밝혔다.

▲울산광역시청 전경.ⓒ프레시안

공청회는 용역 책임기술자의 기본계획 변경안 및 환경영향평가서 초안 설명에 이어 전문가, 시의원, 시민단체, 울산시 관계자가 참여하는 토론과 방청객 질의·응답 순으로 진행된다. 이번 기본계획 변경안의 핵심은 차량기지 위치 변경으로 당초 남구 삼산동 태화강역 광장 2만3595㎡에 계획했던 차량기지를 남구 옥동 울산과학관 남측 2만98㎡ 부지로 옮긴다.

태화강역 광장은 평균 24m 깊이의 연약지반 개량과 고압가스관 등 지하 시설물 이설에 각각 24개월이 소요되는 것으로 검토됐으며 차량기지 공사까지 포함하면 최소 72개월이 필요하고 사업비도 약 300억 원 증가할 것으로 예상됐다. 새롭게 선정된 울산과학관 남측 부지는 암반 지반으로 지반개량이 필요 없고 대형 지장물 이설도 없어 용지보상과 공사를 포함해 27개월이면 차량기지 건설이 가능하다.

사업기간은 기존 2021~2028년에서 2021~2030년으로 2년 연장되며 노선 연장은 시·종점부 조정 등에 따라 기존 1만850㎞에서 1만758㎞로 92㎞줄어든다. 정거장 15개소는 그대로 유지하되 일부 정거장 위치와 승강장 형식은 조정한다. 총사업비는 기존 3814억4000만원에서 3824억7300만원으로 10억3300만원(0.27%) 증가할 것으로 예상된다.

차량기지를 통합 3층 건물로 변경하면서 공사비 71억7800만 원이 늘어나지만 태화강역 지장물 이설비 등이 줄어 실제 증가분은 새 부지 용지구입비다. 사업비는 국비 60%, 시비 40%로 분담한다. 공사 과정에서 시민 불편을 줄이기 위해 삼산로는 편도 3차로, 문수로와 대학로는 편도 2차로 이상을 확보하고 구간별로 나눠 공사하거나 야간 작업을 시행할 계획이다.

공청회에 참석하지 못한 시민은 내달 4일 오후 6시까지 의견제출서를 울산시 광역트램교통과에 방문·우편·팩스 또는 전자우편으로 제출하면 된다. 시는 접수된 의견을 검토해 기본계획 변경안에 반영하고, 12월 시의회 의견 청취와 대도시권광역교통위원회 승인 신청을 거쳐 내년 1월 총사업비 조정 및 기본계획 변경 승인·고시를 마칠 계획이다.

이와 관련해 김창현 울산시 교통국장은 "차량기지 위치 변경과 사업기간 조정은 공사 장기화에 따른 시민 불편을 줄이고 트램 1호선을 차질 없이 완공하기 위한 불가피한 선택"이라며 "공청회에서 나온 전문가와 시민의 의견을 꼼꼼히 검토해 충실히 반영하겠다"고 전했다.