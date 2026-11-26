▲국가철도공단이 베트남 남북을 잇는 대규모 고속철도 사업의 타당성조사와 기본설계 용역을 수주하며 국내 철도기술의 해외진출 기반을 넓혔다 ⓒ국가철도공단

국가철도공단이 베트남 고속철도사업을 수주하며 국내 철도기술의 해외진출 기반을 넓혔다.

국가철도공단은 삼보기술단·유신 등 국내 엔지니어링사와 프랑스 시스트라(SYSTRA), 베트남 테디(TEDI) 등이 참여한 글로벌 컨소시엄이 25일 약 5600억원 규모의 ‘베트남 북남고속철도 타당성조사 및 기본설계용역’ 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 사업은 베트남 수도 하노이에서 경제 중심지 호치민까지 1541㎞를 연결하는 대규모 국가철도사업이다.

설계속도 시속 350㎞의 복선 고속철도를 건설하는 사업으로 총 사업비는 약 95조원에 달한다.

컨소시엄은 앞으로 30개월간 전체 노선의 지반조사와 사업타당성 검토에 18개월, 기본설계에 12개월을 투입한다.

이번 수주는 국내 철도계획·설계 분야 해외사업 가운데 역대 최대 규모로, 향후 국내 기업들의 베트남 고속철도 본사업 진출에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

국가철도공단은 국토교통부와 함께 지난 2년간 베트남 철도정책과 사업동향을 분석하고 현지 기업 및 해외 철도전문기업과 협력체계를 구축해 왔다.

프랑스 시스트라와 사업 참여를 협의하고 지난해 3월 베트남 설계기업 테디와 업무협약을 체결하는 등 한국·프랑스·베트남 3개국 협력체계를 마련했다.

여기에 두 차례 한·베트남 정상회담과 대통령 친서 전달, 고위급 면담 등 정부의 외교적 지원이 더해지면서 사업 수주로 이어졌다.

정진혁 국가철도공단 이사장은 “이번 수주는 국내 철도기업과 함께 세계시장에서 새로운 성장기회를 마련했다는 점에서 의미가 있다”며 “용역을 성공적으로 수행하고 향후 95조원 규모의 본 사업에도 국내 기업들이 참여할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.