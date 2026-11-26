▲한국식품위생안전성학회는 엠브레인에 의뢰한 국민 인식 조사에서 가당음료 설탕 부담금 도입 반대는 44.3%로 찬성 29.7%를 14.6%포인트 앞섰다고 밝혔다. ⓒ한국식품위생안전성학회

가당음료에 대한 설탕 부담금 도입에 반대하는 의견이 찬성보다 높은 것으로 나타났다.

한국식품위생안전성학회는 여론조사 전문기관 엠브레인에 의뢰해 국민 인식조사를 실시한 결과 설탕 부담금 도입에 반대한다는 응답이 44.3%로 찬성(29.7%)보다 14.6%포인트 높았다고 밝혔다.

특히 정책 관련 쟁점을 확인한 이후 반대 응답은 36.4%에서 44.3%로 상승한 반면 찬성은 29.3%에서 29.7%로 소폭 증가하는 데 그쳤다.

반대 이유로는 가격 상승에 따른 소비자 부담 증가가 62.5%로 가장 많았으며 정부의 지나친 개입(45.8%), 재원 사용에 대한 불신(34.9%) 등이 뒤를 이었다.

전체 응답자의 77.1%는 설탕 부담금이 제품가격 상승으로 이어져 소비자에게 전가될 것으로 봤으며, 70.6%는 저소득층에 더 큰 부담이 될 것으로 응답했다.

도입 찬성 응답자 가운데서도 70.0%가 가격 전가를 우려했다.

부담금을 통해 확보한 재원이 적절하게 사용되지 않을 것이라는 응답도 43.3%로 긍정적인 응답(22.3%)보다 높았다.

당 섭취 감소에 효과가 있을 것으로 기대하는 정책은 당류 표시 강화(53.9%), 업계의 자발적 당 저감(44.1%), 교육·캠페인(43.1%), 설탕 부담금(34.7%) 순이었다.

우선 추진해야 할 정책으로는 업계 자발적 저감이 30.5%로 가장 높았으며 당류 표시 강화와 교육·캠페인이 각각 28.6%를 기록했다. 설탕 부담금은 11.4%에 그쳤다.

도입 시점에 대해서도 충분한 사회적 논의를 거쳐 단계적으로 추진해야 한다는 의견이 35.0%, 업계 자율 노력의 효과를 먼저 평가해야 한다는 의견이 34.5%로 나타났다. 즉시 도입해야 한다는 응답은 6.5%였다.

하상도 한국식품위생안전성학회장(중앙대 식품공학과 교수)은 “비과금적인 해법이 필요하다는 여론이 확인된 만큼 정책 설계에도 신중함이 요구된다”고 밝혔다.

이번 조사는 지난 17일부터 19일까지 전국 만 20~69세 성인 1000명을 대상으로 온라인 방식으로 진행됐다.