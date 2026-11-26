▲한국수자원공사(K-water)는 25일 서울 코엑스 오디토리움에서 열린 ‘제52회 국가품질경영대회’에서 국가품질혁신상 상생협력 부문 국무총리 표창을 수상했다 ⓒ한국수자원공사

한국수자원공사(K-water)가 국내 기업과의 상생협력 성과를 인정받아 국무총리 표창을 수상했다.

한국수자원공사는 25일 서울 코엑스 오디토리움에서 열린 ‘제52회 국가품질경영대회’에서 국가품질혁신상 상생협력 부문 최고 훈격인 국무총리 표창을 받았다고 26일 밝혔다.

올해 신설된 상생협력 부문은 기업 간 협력체계 구축과 공동 개선활동, 성과 공유를 통한 동반성장 실적을 평가한다.

수자원공사는 창업부터 기술실증, 사업화, 국내외 판로개척까지 기업 성장단계별 지원체계를 구축한 점에서 높은 평가를 받았다.

창업도약패키지를 통해 유망 창업기업의 기술고도화와 시장진출을 지원하고 있으며, 올해는 공기업 가운데 유일하게 ‘모두의 창업’ 프로젝트 운영기관으로 참여해 예비·재창업자의 사업화를 돕고 있다.

해외 시장 진출 지원도 강화하고 있다.

지난해 클리블랜드워터얼라이언스(CWA)에 이어 올해 미국수도협회(AWWA), 물산업 실증 전문기관 더워터타워(TWT) 등과 협력하며 국내기업의 북미시장 진출 기반을 확대하고 있다.

또 조달청 수출선도형 시범구매사업의 물·기후테크 분야 전담 협업기관으로 선정돼 국내기업의 해외 판로개척을 지원하고 있다.

수자원공사는 올해 2월 ‘대한민국 동반성장 대상’을 수상했으며, 지난 4월 발표된 2025년도 공공기관 동반성장 평가에서도 최우수 등급을 받았다.

양승조 한국수자원공사 사장은 “이번 수상은 국내 기업들과 함께 성장 생태계를 만들어 온 상생협력의 결실”이라며 “물·기후테크 기업의 기술 실증이 사업화와 수출로 이어지도록 성장의 선순환 구조를 강화하겠다”고 말했다.