▲한국철도공사(코레일)는 지난해 12월 KTX에 처음 도입한 ‘코레일+셀프좌석변경’ 서비스를 ITX-새마을과 ITX-마음으로 확대한다고 밝혔다. 이달 시범운영을 거쳐 오는 12월부터 정식 서비스에 들어간다 ⓒ코레일

ITX-새마을과 ITX-마음에서도 승객이 직접 좌석을 변경할 수 있게 된다.

한국철도공사(코레일)는 지난해 12월 KTX에 처음 도입한 ‘코레일+셀프좌석변경’ 서비스를 ITX-새마을과 ITX-마음으로 확대한다고 밝혔다.

이달 시범운영을 거쳐 오는 12월부터 정식 서비스에 들어간다.

셀프좌석변경은 열차 이용 중 승무원을 거치지 않고 모바일 앱을 통해 원하는 좌석으로 변경할 수 있는 서비스다.

열차 출발 후 코레일+앱의 ‘나의 티켓’ 승차권 화면에서 ‘좌석 변경’을 선택하고 차실과 변경 시작역, 변경사유를 입력한 뒤 좌석배치도에서 원하는 자리를 선택하면 된다.

좌석 변경은 열차 내 혼잡도와 효율적인 좌석 운영을 고려해 1회로 제한된다.

일반실 이용객은 일반실이나 특실로, 입석·자유석 이용객도 일반실이나 특실 좌석으로 변경할 수 있다.

다만 특실에서 일반실로 변경하거나 지정좌석을 입석으로 바꾸는 것은 허용되지 않는다.

이민성 코레일 여객사업본부장은 “KTX에 이어 ITX-새마을과 ITX-마음 이용객도 간편하게 좌석을 변경할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 코레일+를 기반으로 더욱 편리한 철도서비스를 만들어 가겠다”고 말했다.