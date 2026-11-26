▲ 국회 보건복지위원회 박용갑 의원(더불어민주당, 대전 중구) ⓒ프레시안DB

인공지능(AI)으로 의사 등을 사칭해 허위 건강 정보를 유포하는 행위를 규제하는 법안이 국회에 제출됐다.

더불어민주당 박용갑 의원(대전 중구)은 AI를 악용한 허위 건강정보에 대해 수정·삭제 등 시정조치와 시정명령을 할 수 있도록 하는 ‘국민건강증진법 일부개정법률안’을 대표 발의했다고 26일 밝혔다.

AI를 활용한 가짜 전문가 영상은 이미 건강정보 시장에 광범위하게 확산하고 있다.

한국건강증진개발원이 올해 4월 유튜브에 게시된 노인 건강 관련 영상 가운데 조회수 상위 100건을 분석한 결과 42%가 AI를 활용해 제작됐으며, 의사 등 전문가를 사칭한 영상도 24건에 달했다.

한국소비자원이 지난해 10월부터 올해 6월까지 유튜브 숏폼 광고를 모니터링한 결과에서도 AI를 악용한 부당 광고 420건이 확인됐다. 이 가운데 의사와 약사, 간호사를 사칭한 광고는 46건이었다.

현행법으로도 의사나 약사 등이 특정 제품을 추천하는 것처럼 꾸민 부당 광고는 규제할 수 있다.

그러나 특정 제품을 직접 언급하지 않고 건강 정보를 제공하는 형식의 영상은 광고 규제의 사각지대에 놓이기 쉽다.

특히 의료 전문가의 권위를 빌린 허위 건강정보는 고령층 등의 불필요한 제품 구매뿐 아니라 적절한 치료시기를 놓치는 피해로 이어질 우려가 있다.

개정안은 건강정보 모니터링과 국민 인식조사의 법적 근거를 명확히 하고 허위 건강정보에 대한 실질적인 시정권한을 마련하는 데 초점을 맞췄다.

AI를 이용해 보건의료인을 사칭하거나 허위 영상·음성을 사실인 것처럼 유포해 국민 건강에 중대한 위해를 끼칠 우려가 있는 경우 정보제작자와 유통자에게 수정·삭제를 요구하거나 시정명령을 내릴 수 있도록 했다.

박 의원은 “AI기술이 발달하면서 사람과 AI를 구분하기 어려워졌다”며 “의사를 사칭해 과장된 정보가 무분별하게 퍼지면 고령층을 비롯한 소비자 피해가 우려된다”고 말했다.

이어 “단순한 모니터링을 넘어 시대 변화에 발맞춰 제도도 촘촘해져야 한다”고 강조했다.

한편 건강 정보를 활용한 부당 광고와 소비자 피해를 방지하기 위한 입법 움직임도 이어지고 있다.

앞서 박 의원은 국정감사에서 일반식품을 질병 치료제처럼 광고한 사례가 2년간 2902건 적발됐음에도 고발로 이어진 사례가 없다는 점을 지적했다.

지난 24일에는 황정아 의원(대전 유성을)이 건강정보 프로그램과 홈쇼핑 판매방송의 연계 사실을 화면에 의무적으로 표시하도록 하는 방송법 개정안을 대표 발의했으며 박 의원도 공동 발의자로 참여했다.

방송과 유튜브 등 다양한 매체에서 건강 정보와 광고의 경계가 모호해지는 가운데 소비자의 알 권리와 건강권을 보호하기 위한 제도적 대응이 본격화하고 있다.