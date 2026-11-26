지구촌 청소년들이 로봇 기술과 아이디어를 겨루는 국제 로봇대회가 인천에서 처음 열린다.

인천광역시는 오는 28일부터 29일까지 이틀간 송도컨벤시아 3·4홀에서 ‘2026 로보텍스 인터내셔널(Robotex International) 세계대회’를 개최한다고 26일 밝혔다.

▲‘2026 로보텍스 인터내셔널(Robotex International) 세계대회’ 포스터 ⓒ인천광역시

이번 대회는 로보텍스 인터내셔널이 주최하고 한국 공식 대표기관인 인터내셔널로봇교육협회(ARCH)가 주관하며, 인천시와 인천관광공사가 후원한다.

대회에는 전 세계 38개국에서 3000여 명이 참가할 예정이며, 이 가운데 해외 참가자는 약 2700명에 달할 전망이다. 2001년 에스토니아에서 시작된 로보텍스 인터내셔널 세계대회가 한국에서 열리는 것은 이번이 처음이다.

행사 기간에는 오전 8시부터 오후 6시까지 다양한 로봇 경기가 펼쳐진다. 폴크레이스와 라인팔로잉, 스모, 풋볼, 드론 레이스 및 미로게임, 문제해결 등 여러 종목에서 참가자들이 기술과 창의력을 겨룬다.

청소년들이 사회문제 해결을 위한 아이디어를 발표하는 엔터프러너십 챌린지와 로봇·인공지능(AI)·에듀테크 기업이 참여하는 엑스포도 함께 열린다.

일반 관람은 무료이며, 경기 참가는 사전 등록한 팀에 한해 가능하다. 관람객 입장은 오후 5시30분까지다.

시는 이번 대회가 세계 각국의 청소년과 로봇 분야 관계자들이 교류하는 국제행사인 만큼 도시의 국제 네트워크를 확대하고, 지역 마이스(MICE) 산업에도 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.

김영신 시 국제협력국장은 “로보텍스 인터내셔널 세계대회의 인천 개최는 세계 청소년과 로봇 인재들이 함께 교류하며 미래 기술의 가능성을 나누는 뜻깊은 자리가 될 것”이라며 “대회를 차질 없이 치러 국제도시로서의 역량을 넓혀 나가겠다”고 말했다.