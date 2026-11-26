▲코레일관광네트웍스가 경북의 역사와 자연, 지역 관광자원을 철도로 연결한 특별 여행상품을 선보인다. ⓒ코레일관광네트웍스

코레일관광네트웍스가 경북의 역사와 자연을 즐길 수 있는 특별 기차여행 상품을 선보인다.

코레일관광네트웍스는 오는 12월 12일 안동 만휴정을 중심으로 안동·영주·의성의 주요 관광지를 둘러보는 당일 여행상품 ‘합시다 트립! 만휴정 특집’을 운영한다고 밝혔다.

팔도장터관광열차를 활용한 이번 상품은 만휴정을 공통 방문지로 하고 지역별 특색을 살린 3개 코스로 구성됐다.

만휴정은 드라마 ‘미스터 션샤인’ 촬영지로 유명한 조선시대 별서정원으로, 지난해 안동 산불 피해를 이겨낸 지역 명소를 다시 찾는다는 의미도 담겼다.

안동 코스는 안동찜닭을 맛본 뒤 유네스코 세계문화유산인 하회마을과 만휴정을 둘러보는 일정이다.

영주 코스는 인삼삼계탕과 소수서원, 월영교, 만휴정을 연계해 선비문화와 아름다운 자연경관을 즐길 수 있도록 구성했다.

의성 코스는 안동구시장에서 안동찜닭으로 식사한 뒤 만휴정과 천년고찰 고운사, 조문국박물관을 방문한다.

관광열차는 12월 12일 오전 8시 30분 서울역을 출발해 청량리·양평·원주·제천역을 경유한다.

여행상품 가격은 세 코스 모두 1인당 4만 9800원으로 왕복 열차비와 연계 차량비, 관광지 입장료, 식사 2회, 인솔자 비용이 포함됐다.

송광석 대표이사는 “만휴정을 중심으로 경북의 다양한 관광자원을 하나의 여행 코스로 연결했다는 데 의미가 있다”며 “철도와 지역 관광자원을 연계한 특색 있는 상품을 통해 지역관광 활성화에 기여하겠다”고 말했다.