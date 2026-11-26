경남 사천해양경찰서는 허가 없이 형망어구 사용해 바지락 약 6017망(약 90톤·시가 2억 3500만 원 상당)을 채취해 유통한 선장 A씨 등 4명과 이를 사들인 유통업자 B씨 등 총 5명을 수산업법 위반 등의 혐의로 검거해 공소청에 송치했다고 26일 밝혔다.

A씨 등은 지난 2월부터 5월까지 사천시 신수도 인근 해상에서 어선을 이용해 총 33회 걸쳐 무허가 형망조업으로 바지락을 채취한 뒤 이를 판매한 혐의를 받고 있다.

사천해경은 첩보 수집 및 CCTV 분석 등 다각적인 수사로 범행 횟수와 물량을 특정했다. 이들은 단속을 피하고자 출입항 신고 없이 심야에만 조업했다.

▲바지락 불법 조업 후 옮겨싣는 모습. ⓒ사천해양경찰서

현행 수산업법에 따르면 허가 없이 어업을 한 경우 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

수산자원 관리법은 불법으로 채취한 수산자원의 소지·유통·가공·보관 또는 판매를 금지하고 있으며 2년 이하의 징역 또는 2000만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

강병하 수사과장은 "무허가 형망조업은 수산자원을 고갈시키고 성실히 조업하는 어업인에게 큰 피해를 준다"고 하면서 "불법 어획물은 포획 채취하는 사람뿐만 아니라 이를 매수·유통한 사람도 처벌받는 만큼 유통 단계까지 추적해 근절해 나가겠다"고 강조했다.