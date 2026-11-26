경남 함안군이 내년도 본예산안 7782억 원을 편성하고 재정 건전성 회복과 민생 안정·미래 성장 기반 확충에 나섰다.

차석호 함안군수는 25일 제326회 함안군의회 제2차 정례회 시정연설에서 "2027년은 민선9기 군정 비전과 공약을 본격적으로 실현해 군민이 체감하는 성과를 만들어야 하는 중요한 해다"며 "군민의 삶을 바꾸는 혁신 성장, 모두가 살고 싶은 더 큰 함안 건설을 군정 목표로 삼겠다"고 밝혔다.

차 군수는 또 "경기 침체와 지방세입 정체 등 어려운 재정 여건 속에서도 세출 구조조정을 통해 제3회 추가경정예산에서 재정 결손을 해소했다"면서 "이를 바탕으로 편성한 내년도 예산은 7782억 원으로 전년보다 221억 원 감소했지만 민생 안정과 미래 투자는 차질 없이 추진하겠다"고 덧붙여다.

▲차석호 함안군수가 시정연설을 하고 있다. ⓒ함안군

그러면서 "군민과의 약속을 실질적인 성과로 이어가고 군민의 삶에 변화를 가져올 수 있도록 책임 있는 군정을 펼치겠다"고 의미를 부여했다.

차 군수는 "내년에는 산업혁신과 청년창업·생활환경 개선과 균형발전·아라가야 역사문화 가치를 제고하겠다"고 하면서 "체류형 관광·맞춤형 복지와 의료 안전망 강화·희망농업 실현 등 5대 분야에 군정 역량을 집중하겠다"고 강조했다.