▲ (왼쪽부터) ETRI 언어지능연구실 황금하, 이동혁, 우윤규, 이우진, 이요한, 최홍석 연구원이 자율연구 AI 에이전트 YouRA의 연구성과를 소개하고 있다. ⓒETRI

국내 연구진이 연구주제 선정부터 가설 설정, 실험 검증, 논문 작성까지 스스로 수행하는 인공지능(AI)을 개발했다.

한국전자통신연구원(ETRI)은 연구 전 과정을 자율적으로 수행하는 AI 에이전트 ‘유라(YouRA)’를 개발했다고 26일 밝혔다.

유라는 국제 공개 평가체계인 ‘MLR-벤치’의 논문 완성평가에서 일본 사카나 AI의 ‘AI 사이언티스트-V2’와 싱가포르국립대의 ‘MLR-에이전트’보다 높은 종합점수를 기록했다.

유라는 학술대회 논문 모집 공고를 입력하면 연구 방향과 주제를 스스로 설정한다.

여러 AI 에이전트가 토론과 검토를 거쳐 가설을 세우고 선행연구 분석과 데이터 확보, 실험 검증, 결과 분석을 진행한 뒤 논문을 작성한다.

핵심은 연구 과정에서 발생한 실패를 기억하고 이를 후속 연구에 반영하는 기술이다.

기존 자율연구 AI가 대화 기록에 의존하면서 실험 결과와 논문 내용이 일치하지 않는 문제를 개선하기 위해 연구 상태와 검증 근거, 실험 실패 원인 등을 체계적으로 기록하도록 설계했다.

연구를 수행하는 AI와 단계별 연구 결과를 검증하는 AI도 분리해 연구의 신뢰성을 높였다.

국제공개평가에서 유라는 연구 아이디어와 계획서 작성 단계에서는 경쟁기술과 뚜렷한 차이를 보이지 않았으나 논문 완성 단계에서는 우위를 나타냈다.

논문 완성평가 평균 종합점수는 AI 사이언티스트-V2보다 0.64점, MLR-에이전트보다 0.85점 높았다.

실제 데이터 기반 실험 여부를 검증한 평가에서도 유라는 논문 30편 가운데 27편이 인정돼 AI 사이언티스트-V2(17편)와 MLR-에이전트(11편)를 앞섰다.

다만 기술적 한계도 확인됐다.

사실과 다른 내용을 생성하는 ‘환각’ 오류는 MLR-에이전트보다 적었지만 AI 사이언티스트-V2와는 뚜렷한 차이가 없었다.

논문 완성평가 종합점수도 10점 만점에 4~5점대에 머물러 인간 연구자를 대체하기까지는 추가적인 기술 고도화가 필요한 것으로 나타났다.

임수종 ETRI 언어지능연구실장은 “AI가 스스로 연구를 수행하는 것도 중요하지만 그 과정과 결과를 신뢰할 수 있어야 진정한 AI 과학자로 발전할 수 있다”며 “자율연구와 검증기술을 고도화해 신소재 등 다양한 과학기술 분야로 확장하겠다”고 말했다.

이번 연구결과는 이달 국제학술대회 ‘AACL-IJCNLP 2026’에서 발표됐으며 유라의 소스코드도 공개됐다.

ETRI는 앞으로 연구이력 관리와 근거 검증기술을 다양한 AI 에이전트에 적용하고 스마트 글래스를 활용한 실시간 한국어 말하기 교육 등으로 활용 범위를 넓힐 계획이다.