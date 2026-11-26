▲보령시가 행안부 주관 ‘2026년 국민행복민원실’ 평가에서 재인증기관으로 최종 선정됐다. 보령시청사 전경 ⓒ프레시안DB

충남 보령시가 행정안전부 주관 ‘국민행복민원실’ 재인증을 획득했다.

보령시는 ‘2026년 국민행복민원실’ 평가에서 재인증기관으로 최종 선정돼 2029년까지 우수기관 자격을 유지하게 됐다고 26일 밝혔다.

국민행복민원실은 행안부가 전국 지방자치단체와 교육청, 특별행정기관을 대상으로 민원실 이용 편의성과 행정서비스 운영실태 등을 종합적으로 평가해 인증하는 제도다.

특히 올해는 기존 인증기관에 적용되던 심사 완화 혜택이 폐지되고 ‘찾아가는 민원서비스’ 평가지표가 신설되는 등 평가기준이 강화됐다.

2014년 첫 인증을 획득한 보령시는 민원실 환경개선뿐 아니라 민원처리시간 단축과 행정절차 간소화 등 시민 체감형 서비스 개선에서 높은 평가를 받았다.

시는 인허가 업무의 신속한 처리를 위한 자체 업무 매뉴얼을 제작하고 민원편람을 지속적으로 정비해 왔다.

또 ‘민원 1회 방문처리제’와 취약계층을 지원하는 ‘민원후견인제’를 운영해 시민들의 행정서비스 이용 편의를 높였다.

민원처리 진행 상황을 알려주는 문자알림 서비스도 기존 3단계에서 5단계로 세분화했으며 민원안내봇과 QR코드 안내시스템을 도입해 정보 접근성을 개선했다.

엄승용 보령시장은 “이번 재인증은 시민의 눈높이에서 작은 불편까지 찾아내 개선하려 노력한 현장행정의 결실”이라며 “디지털 소외계층을 포함한 시민 누구나 차별 없이 편리하고 품격 있는 행정서비스를 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.