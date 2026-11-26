이성윤 더불어민주당 최고위원이자 전북 출신 의원(전주을)이 서울 종로구에 있는 한식진흥원의 전주 이전을 주장하고 나섰다.

이성윤 의원은 26일 발행된 <전라일보> 기고문을 통해 "한식진흥원은 서울 종로구의 한 임차 건물에 있다"며 "정부는 올해 4분기 중 2차 공공기관 지방이전 계획을 확정·발표한다. 한식진흥원이 어디로 가야 하는지, 이제 답해야 할 때"라고 주장했다.

'한식진흥원'은 한식진흥법에 따라 한식과 한식산업의 진흥을 책임지는 농림축산식품부 산하 공공기관으로 한식 전문인력을 키우고 한식을 세계에 알리는 K-푸드 정책의 실무 기관이다.

▲이성윤 더불어민주당 최고위원이자 전북 출신 의원(전주으)이 서울 종로구에 있는 한식진흥원의 전주 이전을 주장하며 시동을 걸고 나왔다. ⓒ이성윤 의원실

정원 53명 규모의 한식진흥원은 청사가 없어 해마다 임차료로만 6억 4000만 원을 내고 있는데 한식의 맛과 멋이 살아 숨 쉬는 현장과 한참 떨어진 서울 도심에 있어 이전 부담이 그만큼 적을 수 있다는 논리이다.

정부도 이번 2차 이전은 민간 건물을 임차해서라도 속도감 있게 추진하겠다고 밝혔다.

이성윤 의원은 "정부가 내건 공공기관 2차 이전 원칙도 분명한다"며 "'지역 대학·산업과의 연계'이다. 1차 이전의 한계를 되풀이하지 않겠다는 뜻인 만큼 한식진흥원이 갈 곳은 한식의 뿌리와 산업, 인재가 한데 모인 곳이어야 한다"고 주장했다,

이성윤 의원은 "농식품부는 '이전 대상 포함 여부는 결정된 바 없다'고 답했다"며 "아직 정해지지 않았다는 것, 바로 지금 전북이 움직여야 하는 이유이다. 한식진흥원은 어디로 가야 할까? 답은 맛과 멋의 고장, 전주이다"고 거듭 강조했다.

'한식진흥법'은 한식을 음식뿐 아니라 그와 관련된 자원과 음식문화까지 아우르는 것으로 정의한다. 비빔밥과 한정식으로 대표되는 맛, 한옥과 한지, 판소리로 이어지는 멋이 한 도시에 살아 있는 곳이 바로 전주라는 주장이다.

이성윤 의원은 "전주는 2012년, 세계에서 네 번째로 '유네스코 음식창의도시'에 이름을 올렸다"며 "해마다 1000만 명이 넘는 관광객이 한옥마을을 찾아 맛과 멋을 함께 누린다"고 설파했다.

한국전통문화전당에는 한식창의센터가 있고 전주대 한식조리학과는 2021년 한식 전문인력 양성기관으로 지정된 바 있다.

뿐만 아니라 전북혁신도시의 농촌진흥청과 식품 연구기관, 익산 국가식품클러스터, 2조 4000억 원 규모의 새만금 K-푸드 수출허브까지 연구-생산-가공-수출이 이미 전북에 다 있으며 여기에 맛과 멋의 본고장 전주가 더해지면 한식의 모든 가치사슬이 완성된다는 설명이다.

이성윤 의원은 "국토교통부는 혁신도시 특별법이 입지 적합성이 현저히 높으면 혁신도시 밖으로의 개별 이전도 허용한다고 답했다"며 "한식진흥원과 전주가 바로 그런 경우이다. 한식진흥원 전주 이전은 기관 하나를 옮기는 일이 아니다. 한식의 뿌리와 미래를 한 곳에 잇는 일이고 또 다른 '전북 회복'이다"고 부연했다.