"50개국과 무역을 한다. 지금까지 10개국에서 살아봤다. 일본, 호주, 싱가포르, 노르웨이, 타이완, 스위스, 어디서도 이런 주택 정책은 못 봤다. 이렇게 많은 사람을 한 번에 내쫓는데, 왜 대체 공간을 마련하지 않나? 왜 구역을 잘게 쪼개서 천천히 주택을 짓지 않나?"

2010년부터 이태원에서 거주한 방글라데시인 사업가 A 씨가 "한국은 없는 사람은 길에 버리는 나라 같다"며 말했다. 2023년부터 본격화한 한남 재개발 2·3구역에서 세입자를 대거 쫓아내고 철거를 강행하는 걸 보며 큰 충격을 받았다고 했다. 그는 재개발 방식이 "전체주의 국가의 제도 같다"며 "한국은 발전한 나라로 알고 있는데, 정부는 왜 이런 정책을 허용하느냐"고 물었다.

A 씨도 세입자다. 2구역 쪽에서 10년 넘게 집과 가게를 임대했다. 지난 7월 집을 비웠으나, 아직 이사비를 제대로 받지 못했다. 이사비는 450여만 원이 들었다. 그는 "원래 70여만 원의 이사비를 준다고 조합이 약속했지만, 이후 '실거주자가 아니'라며 주지 않는다"고 말했다. 그가 근래 집을 무역 물품 창고와 비정기 숙소로 사용한 점이 이유가 됐다.

자영업자 B 씨도 가게 철거 과정이 너무 힘겨웠다. 그는 이태원 우사단로 부근에서 20년 간 아랍 음식점을 운영하다 지난 5월 폐업했다. 주어진 이주 기간은 지난 1~4월인 3개월이었다. 같은 평수의 인근 상가 월세가 500~600만 원으로 급등해 있었다. 도저히 그때 나갈 수 없었다.

B 씨는 "그러나 법원 소장부터 날아오고 '나가라, 나가라' 정말 너무하다 싶게 닦달해서 더 괴롭기 싫어서 자리를 찾기 전에 나왔다"며 "7개월을 찾은 끝에 최근 주변에 자리를 구했다. 그러나 평수는 절반 줄었고, 테이블 4개만 놨다"고 했다.

B 씨는 내년에 또 이주해야 한다. 3구역에 살았던 그는 재개발 때문에 옆 동네로 이사했는데, 이곳도 '한남 재개발 4구역'이다. 마을에선 이르면 내년 겨울 강제 이주가 시작된다는 말이 나온다. 그는 "재개발에서 세입자는 좋은 게 하나도 없다. 어려움밖에 없다"고 말했다.

2025년 '한남3구역 이주관리 백서'를 펴낸 용산구청은 3구역을 상생 모델의 선례라고 자찬했다. 서울시청은 3달 만에 이주율 85%를 기록한 2구역 조합에 수고했다고 인사했다. 그러나 그 뒤에 밀려난 사람들의 상처와 울분이 있다. 지난 18일부터 22일까지 한남 재개발 2·3구역의 이주민과 세입자 16명을 만났다.

▲이태원 보광동 일대 재개발 현장 풍경.(2026년 11월 18일) ⓒ프레시안(손가영)

▲이태원 일대 한남 2구역 재개발 현장 풍경.(2026년 11월 18일) ⓒ프레시안(손가영)

폭등한 월세에 밀려 평택, 안산, 인천으로

코트디부아르 이주민 C 씨는 2년 전 집을 비우며 한 시간 반 거리인 평택으로 이사했다. 당시 세입자가 대거 쏟아져 나와 인근 방세가 2배는 올라 자녀가 셋인 그가 감당할 수 있는 집이 없었다. 보증금 500만 원에 월세 65만 원인 기존 집세에도 그는 허덕였다.

이태원에서 일하는 C 씨는 이제 밤 10~12시에 귀가한다. 자녀를 돌봐야 해 퇴근하는 발걸음이 매일 급하다. 교통비 부담도 늘었다. 이사비만 850만 원 들었지만, 조합은 100만 원 이사비를 지급했다. 이웃들도 의정부, 안산, 송탄, 인천 등 먼 지역으로 많이 이주했다.

어떤 이들은 높아진 월세를 감내하고 돌아왔다. 2014년 이태원에 정착했던 이주민 싱글맘 D 씨는 2년 전 인천으로 갔다가 최근 이태원에 집을 다시 구했다. 출퇴근이 너무 힘겨웠기 때문이었다. 초등학생 고학년 딸이 전학을 두 번 연달아 하며 함께 고생했다.

이태원에서 여행사를 하는 E 씨는 최근 5년 간 세 번 이사했다. 3구역에서 2구역, 다시 재개발 예정지인 한남 5구역, 그리고 현재 방학동까지다. 그는 "'500/30'이던 보증금과 월세가 '1000/60'으로 올라 서울 북쪽 끝 방학동을 갈 수밖에 없었다"고 말했다.

한국인도 사정은 같다. 주로 고령층 주민이 이태원을 떠났다. 세입자거나 아파트를 분양받기엔 재산이나 상황이 맞지 않은 이들이다. 18일 이태원 보광동에서 만난 주민 F 씨는 "나이 든 분들은 이사 간 후에 부쩍 돌아가시더라. 부고 소식을 듣는다"며 "이웃과 찢어지고 고향을 떠났으니 얼마나 그리웠겠나"라고 말했다.

최근까지 보광동에 살았던 한국인 G 씨는 목격담을 전해줬다. "2025년 여름쯤이다. 3구역에 거의 마지막까지 못 나가던 할머니가 계셨다. 구역을 철제 펜스로 다 빙 둘렀을 때다. 단차 때문에 아래에 작은 개구멍이 생긴 펜스가 있었다. 성인 무릎 아래 높이였다. 할머니가 그 개구멍으로 왔다 갔다 하셨다. 지금은 안 보이신다. 어디로 가셨을지 궁금하다."

▲주민 G 씨가 말한 펜스 아래 개구멍이다. 성인 무릎 아래 높이의 구멍으로 미이주세대가 통행했다. 현재는 판넬로 구멍이 막혔다. ⓒ프레시안(손가영)

▲폐쇄된 입구 바로 뒤에 강제 추방된 나탈리아 씨가 살던 옥탑방이 있었다. ⓒ프레시안(손가영)

부동산 문전박대, 미등록자 추방도

같은 세입자라도 이주민은 더 취약하다. 파키스탄에서 온 H 씨는 이사비를 받을 자격이 있는데도 못 받았다. 3구역 조합은 2019년 3월 이전부터 살았던 세입자에게 이사비를 지급했다. H 씨는 2011년부터 12년 간 한 곳에서 살았다. 그러나 이주민인 그는 '서류상 세입자'가 아니었다. H 씨는 "나와 계약했던 이가 집주인인 줄 알았는데, 그가 서류상 세입자였다"며 "그가 집 관리를 하며 나에게 반지하를 임대해준 것이었다"고 말했다.

50세 러시아인 나탈리아 씨는 지난달 19일 본국으로 강제추방됐다. 몇 명 남지 않은 2구역의 거의 마지막 미이주자였다. 이태원 이슬람 사원 주변 옥탑방에 살았다. 20여 년 한국에 살았던 그는 체류 비자가 없었다. 10월 초 집에 있다 단속돼 보호소에 구금됐고, 곧바로 추방됐다. 그는 모스크바 공항에서 한국의 지인에게 전화해 "구역 내 누군가가 나를 신고했다"며 "이제 러시아엔 아는 사람도 없고 무일푼인데, 어디로 가야 하느냐"고 말했다.

부동산의 중개 거부도 당장의 벽이었다. C 씨는 "부동산이 외국인을 차별한다"며 "문을 열고 들어서면 '안돼, 나가'라며 손사래치고 출입을 거부했다"고 말했다. 그는 "나도 이번에 이태원에서 정말 많이 거절당했고, 그래서 집을 구하기 더 힘들었다"고 말했다.

2구역 세입자였던 한국인 I 씨는 "이태원의 가장 허름한 방은 이주민이 채웠다"고 말했다. 1960~1980년대 지어진 주택이 많았지만, 25년 전 재개발 계획이 물망에 오르며 많은 집주인이 낡은 집을 제대로 고치지 않고 그대로 뒀고 이런 곳에 이주민이 많이 살았다고 했다. I 씨는 "반지하는 대개 이주민이 채웠고, 특히 아프리칸 이주민, 난민이 많았다"며 "(조합 공지 등) 한글을 읽지 못했을 텐데, 다들 어디로 갔을까"라고 걱정했다.

▲이태원 일대 한남 2구역 재개발 현장 풍경.(2026년 11월 18일 촬영) ⓒ프레시안(손가영)

코로나·참사 버텼지만 재개발에 무너진 골목

자영업자의 어려움도 크다. I 씨는 "재개발은 상권을 황폐화한다"고 했다. 2구역 가게들은 2년 앞서 이주와 철거가 시작된 3구역에서 사람들이 떠난 영향을 많이 받았다. 이태원은 골목 곳곳에 가게를 낸 소상공인이 많았다. 관광객뿐 아니라 지역 주민도 이들의 단골이었다. 그러나 재개발로 3구역 주민 9000여 명이 사라지며 매출은 급감했다. 빈집과 폐기물로 넘친 구역에 관광객은 오지 않았고, 마을버스 경로마저 일찍 끊겨 많은 소상공인이 힘겹게 영업을 이어 나갔다.

이는 낮은 보상비로 귀결됐다. 재개발 조합은 최근 2~3년 치 평균 매출 실적을 보상비에 반영한다. 2구역에서 옷 가게를 했던 이주민 K 씨는 "이태원엔 3번의 큰 고비가 있었다. 코로나, 이태원 참사, 그리고 재개발"이라고 했다. 2020년 코로나가 유행하며 매출이 급감했고, 천천히 회복되는가 싶더니 2024년 이태원 참사가 발생하며 코로나 이전보다 사정이 어려워졌다가, 재개발 철거가 이뤄져 지금까지 사정은 회복되지 않았다.

K 씨는 지금 노점상이 됐다. 3번의 고비를 이겨내지 못하던 중에, 2구역 재개발을 이유로 강제 이주됐다. 그가 받은 총 보상금은 2000여만 원이다. 그는 여기에 1000만 원 빚을 져 새 가게를 냈다. 세 명의 자녀가 있어 그는 영업을 마냥 접을 수 없다. 그러나 철거 지역 바로 옆의 주택가로 옮긴 가게는 장사가 되지 않았다. 그는 단속을 피해 옷을 거리로 가지고 나와 판다. 지난 18일 거리에서 만난 그는 두꺼운 방한복을 입고 목도리로 얼굴을 칭칭 감은 채 추위를 견디고 있었다.

I 씨는 2016년부터 운영했던 가게를 올해 신림동으로 옮겼다. I 씨가 가장 힘들었던 건 촉박한 시간이었다. 조합은 '자진 이주 기간'이라며 3개월을 정해줬지만, 3개월 안에 이주를 마치는 건 불가능에 가까웠다. 조합은 자진 이주 기간 전에 명도소송장부터 보냈다. I 씨는 난생처음 받아 본 소장에 손이 덜덜 떨렸다. 이를 용산구청에 문의하자, 구청은 "관례"라고 답했다. 그가 말했다.

"뿌리내린 것들을 밀어서 다 없애버리는 방식이 참 폭력적이다. 서울의 노른자땅, 땅값이 오른다, 부촌 옆에 또 '새삥' 한강뷰 아파트 짓는다며 다들 좋다고 박수친다. 세입자한테 좋은 건 하나도 없다. 직접 겪기 전엔 몰랐다. 나도 바닥부터 시작해야 한다."

▲이슬람 사원 앞 이면 도로를 두고, 오른쪽 구역은 모두 철거됐다. ⓒ프레시안(손가영)

"부촌이 우리에게 무슨 소용"… 외지인 70%가 차지한 땅

재개발로 무너져가는 이태원 보광동은 서울의 명소였다. 한국에는 흔치 않은 이슬람 사원을 보러 오는 사람이 많았다. 지금은 사원 앞 이면도로를 두고 '생존'이 나뉘었다. 사원 쪽은 재개발 지역에 포함되지 않았고, 반대쪽은 다 철거됐다.

사원 쪽에 가게가 있어 자신을 "살아남았다"고 표현한 파키스탄 출신 L 씨는 "부촌, 고급 카페 이런 게 다 우리에게 무슨 소용이냐"고 말했다. 그는 "이주민은 대부분 노동자다. 일하고 돌아와 여기 작은 방에 사는 이들이 고급 상가에 관심 가질 여유는 없다"며 "럭셔리 아파트가 바로 앞에 들어선들, 작은 가게를 운영하거나 노동하는 우리의 삶이 나아지진 않는다"라고 말했다.

옆 가게 사장 M 씨도 "서울은 더 이상 감당 가능하지 않다"고 말했다. 올해 가게를 철거한 프랑스 국적의 N 씨도 "이런 '푸쉬푸쉬', 함부로 사람을 퇴거시키는 건 살면서 본 적 없다"며 "아파트가 아름다운가? 뿌리내린 것을 개선하며 보존할 생각은 왜 안 하는가? 노인과 외국인은 힘이 없으니 대부분 저항하려 하지 않았고 그대로 밀려났다"고 말했다.

문서로 확인되는 한남 2·3구역의 이주 가구는 총 1만 1266세대다. 세입자는 최소 8690명으로 알려졌다. 새로 들어설 아파트의 분양 물량은 6077세대, 임대 물량은 1218세대다. 전체 이주 가구의 64.8% 수준이다.

지난 10월 <뉴스타파> 보도에 따르면, 한남 3구역은 2002년 원주민이 토지를 소유한 비율이 약 55%였다. 국공유지 20%를 제외하면, 토지 대부분을 원주민이 소유했다. 2022년 이 비율은 16.1%로 줄었다. 전체 토지의 70%를 외지인이 소유했다.

지난 18일 2구역엔 아직 미이주가구가 1세대 남아 있었다. 10월까진 9세대가 남아 있었다. 5월 중순 '자진 이주 기간'이 끝난 지 5개월이 지난 때다. 조합은 10월 조합원들에게 보낸 공지에 '명도 판결 후 강제 집행을 해 11월 중 이주를 완료하고, 12월에 철거를 시작할 예정'이라고 밝혔다. 1세대 미이주 가구에 대해 "형사 고소, 손해배상 청구 등을 병행해 이주를 완료하겠다"고 밝혔다.