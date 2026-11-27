핵무력 강화를 향한 조선민주주의인민공화국(조선)의 행보가 거침이 없다. 김정은 국무위원장이 11월 25일 핵물질 생산기지와 핵동력 관련 시설, 그리고 핵무기 연구소 등을 방문해 내놓은 발언에서도 이를 거듭 확인할 수 있다.

그는 "핵무기 제작 부문에서 각이한 사명수행의 전술핵을 다영역에서 활용하는 데 주목해야 한다"며 "전술핵이 현대전에서 가지는 군사적 가치로부터 그리고 가장 위해적인 적국과 국경을 마주하고 있는 불가피한 현실로부터 부상되는 중요하고도 절실한 과제"라고 말했다. 이는 전술핵 보유 목적이 "남부 국경"을 접하고 있는 한국을 겨냥한 것임을 분명히 한 것이다.

김 위원장은 또한 "우리 국가의 핵보유는 명백히 가장 흉포한 외부세력의 핵위협과 압박으로부터 산생되고 고착된 것"이라고 밝혀, 자국의 핵보유 사유가 미국의 핵위협으로부터 비롯된 것이라는 기존의 입장을 되풀이했다.

아울러 그는 미국·영국·호주의 안보협정인 오커스(AUKUS), 한국의 핵추진 잠수함 도입 추진, 일본의 핵추진 잠수함 도입 검토, 미국의 확장억제 등을 문제 삼으면서, "적수들에 의해 국제 핵전파 방지제도가 사실상 붕괴되고 핵사용 위험이 나날이 증가되고 있다"고 주장했다.

그러면서 자국의 핵 능력 강화는 "조선반도 지역에 각일각 조성되고 있는 불안정한 핵 위협에 대응하여 국가의 안전환경을 철통같이 수호하기 위한 주권적인 방위력 강화 노력의 일환"이라고 덧붙였다.

이러한 김정은 정권의 언행은 아전인수와 적반하장으로 점철되어 있다. 오늘날 핵확산방지조약(NPT)로 대표되는 핵비확산체제가 큰 도전에 직면한 데에는 조선의 책임이 크다. 조선은 NPT에서 탈퇴해 핵무기를 개발한 유일한 나라이기 때문이다.

특히 한국 등의 핵추진 잠수함 도입 계획을 비난하는 것은 전형적인 적반하장에 해당한다. 필자는 한국의 핵잠 도입 계획에 비판적인 의견을 갖고 있지만, 조선의 비난은 번지수를 한참 잘못 짚은 생각을 지울 수 없다. 2019년까지 유지했던 '조선반도 비핵화'를 걷어차고 핵 폭주를 거듭하고 있는 조선이 한국을 비난할 처지는 아니라는 것이다.

또한 미국의 대조선 핵위협과 핵사용 위협이 증가되고 있다는 것도 객관적인 현실과는 거리가 멀다. 미국이 과거에 대량보복전략에 따라 유사시 대조선 선제 핵사용을 고려했었고, 핵문제가 평화저적으로 해결되지 않으면 무력 사용도 검토할 수 있다는 입장을 갖고 있었던 것은 맞다. 하지만 2018년이 지나면서 미국 내에서 대조선 선제공격론이나 정권교체론은 자취를 감췄다고 해도 과언이 아니다.

더욱 심각한 문제는 조선의 공세적인 핵무력 강화와 핵태세가 조선 스스로 말하는 '핵무력의 사명'을 위태롭게 할 수 있다는 점에 있다. 조선은 핵무력의 1차적인 사명이 전쟁 억제와 평화 수호에 있다고 주장해왔다. 이른바 핵무력을 앞세운 '힘에 의한 평화론'이다.

그런데 절제의 미덕을 상실한 '핵에 의한 평화'는 '믿는 도끼에 제 발등 찍기'를 초래할 수 있다. 조선이 수시로 핵무력을 과시하는 데에는 '제발 핵무기를 사용할 환경이나 조건은 만들지 말아 달라'는 호소가 깔려 있다. 또한 조선이 어떤 핵무기든 사용하는 순간, 정권의 운명도 백척간두에 설 것이라는 점도 김 위원장은 잘 알고 있을 것이다.

하지만 핵전쟁으로 비화될 수 있는 상황은 조선이 "적수들"이라고 부르는 한미일만 자제한다고 해서 예방되는 것은 아니다. 조선이 핵무력을 질량으로 강화하고 유사시 신속한 핵보복 태세의 유혹에 빠져들수록 핵전쟁의 위험은 조선으로부터도 도래할 수 있다는 것이다.

특히 조선이 "각이한 사명"을 띠고 있다며 전력화에 박차를 가하고 있는 전술핵의 위험성은 아무리 강조해도 지나치지 않는다. 전술핵이라는 표현 자체부터 유사시 사용할 수 있다는 의미를 담고 있다. 한미동맹과 조선이 휴전선을 사이에 두고 날카롭게 대립하고 있는 한반도에선 그 위험성이 배가된다.

조선이 평소에 유사시에 전술핵을 선제적으로 사용할 수 있다는 태세를 강화할수록 한미동맹은 유사시 조선의 발사체에 핵탄두가 장착되어 있다고 가정하고 대응할 가능성이 높아지기 때문이다. 이는 위기관리뿐만 아니라 확전 방지에도 치명적인 위험을 품고 있다는 것을 말해준다.

아마도 김정은 정권은 핵무력 강화 노선이 가져온 결과에 자만하고 있는 듯하다. 강력한 전쟁 억제력을 보유하게 되었고, 병진노선을 통해 경제발전에서 큰 성과를 가져왔으며, 중국 및 러시아 등과 대등한 관계를 구축하는 데에 기여했다고 말이다.

하지만 자만할수록 시야는 흐려지고 실수를 할 위험도 커진다. 사소한 기계의 오작동과 인간의 오판과 오인이 핵전쟁을 초래할 수도 있다는 위험은 핵시대가 인간에게 알려주는 핵심적인 경고이자 교훈이다.

핵시대의 생존의 조건은 힘의 과시에만 있는 것이 아니다. 억제가 불가피하더라도 이것이 극심한 군비경쟁과 안보딜레마, 그리고 군사적 긴장 고조로 이어지지 않도록 대외관계를 개선하는 것도 필수적이다. 조선이 하루빨리 한미가 내민 손을 맞잡고 평화공존을 도모해야 한다는 뜻이다.

▲김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 핵물질생산 및 핵무기연구부문 사업을 현지에서 지도 했다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. ⓒ조선중앙통신=연합뉴스

* 정욱식 평화네트워크 대표 겸 한겨레평화연구소장은 최근 저서 <자주국방의 가성비>를 출간했습니다.