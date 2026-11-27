최근 이재명 대통령은 SNS를 통해 일부 다문화가족 지원정책이 내국인 가정에 대한 역차별이나 과도한 특혜로 이어질 수 있다며 제도 정비와 폐지 검토의 필요성을 언급했다. 그러나 어떤 정책이 차별인지, 특히 역차별에 해당하는지를 판단하려면 먼저 비교 집단을 설정해야 한다.

대통령은 다문화가족의 비교집단을 '내국인 가정'으로 설정했으나 이는 가족이 모두 출생에 의한 한국 국적 취득자인 경우를 지칭하는 것으로 보이며, 더 어려운 사각지대에 처한 이주배경가족과의 차별에 해당한다는 맥락으로 보이지는 않는다.

다문화가족지원법은 다문화가족을 결혼이민자(귀화자 포함)와 대한민국 국적자로 이뤄진 가족으로 정의한다. 이에 대비되는 집단을 단순히 '내국인 가정'이라고 부르기는 어렵다. 가족 구성원 모두 출생에 의해 대한민국 국적을 취득한 가정뿐 아니라, 외국인 부모와 한국인 부모 사이에서 태어난 자녀를 양육하는 가족, 외국인만으로 구성된 가족 등 다양한 집단이 존재하기 때문이다. 특히 외국인 어머니가 한국인 아버지와의 혼인 외 관계에서 태어난 자녀를 양육하는 비혼모자가정은 한국 국적의 자녀를 양육하더라도 법률혼 관계가 아니라는 이유로 다문화가족지원법상 지원 대상에서 제외될 수 있다.

이처럼 다문화가족과 그 외 가족 사이에는 지원의 차이뿐 아니라 지원에서 배제되는 문제도 존재한다. 특정 집단이 정책의 혜택을 받는다는 사실만으로 역차별을 주장하기 전에, 누가 그 정책에서 배제되어 있는지, 각 집단이 실제로 어떤 사회적 조건에 놓여 있는지를 함께 살펴야 한다.

다문화가족 지원 정책은 왜 필요한가

사회보장 영역에서 기초생활수급자, 장애인, 한부모가족 등 특정 계층에 세금을 투입하는 정책을 일반 국민에 대한 역차별이라고 보지는 않는다. 이는 모든 사람에게 동일한 서비스를 제공하는 형식적 평등을 넘어, 사회적·경제적으로 불리한 조건에 놓인 사람들의 상황을 보정하여 실질적 평등을 실현하기 위한 것이기 때문이다.

다문화가족에 대한 지원 역시 이러한 관점에서 이해할 필요가 있다. 결혼이민자는 한국에 정착하는 과정에서 기존의 사회적 관계망과 가족의 지원을 충분히 활용하기 어려울 수 있다. 특히 출산과 양육 과정에서 본국의 부모나 친족에게 도움을 요청하기 어렵다는 점은 현실적인 부담으로 작용한다. 2024년 전국 다문화가족실태조사에서도 자녀 교육, 건강, 일자리 문제 등이 발생했을 때 도움을 받을 사람이 없다고 응답한 비율이 20% 내외로 나타났다. 다문화가족이 일상생활에서 활용할 수 있는 사회적 지지망이 충분하지 않다는 점을 보여주는 결과다.

서울시 공공산후조리원 입소순위 논쟁

서울시 공공산후조리원 사례는 정책적 우선지원의 필요성을 보여준다. 공공산후조리원 입소 1순위는 국민기초생활보장법상 수급자 또는 차상위계층이다. 결혼이민자도 일정한 요건을 충족하면 기초생활수급자로 선정될 수 있지만, 외국 국적자는 한국인과 혼인하여 임신하였거나 한국 국적의 미성년 자녀를 양육하는 경우 등 법령상 요건을 충족해야 한다.

문제는 실제 행정절차에서 발생한다. 공공산후조리원 입소 우선순위를 확보하려면 임신 사실을 확인한 후 수급자 신청과 심사를 거쳐야 하는데, 선정에는 통상 1~2개월이 소요되고 외국 국적자는 추가적인 확인 절차가 필요할 수 있다. 임신 사실을 확인한 직후 신청하더라도 입소 신청 시점까지 수급자 자격을 확보하지 못할 가능성이 있는 것이다. 경제적 어려움이라는 조건이 같더라도 국적과 가족관계에 따른 행정절차의 속도 차이로 지원에서 배제될 수 있다.

이러한 상황에서 다문화가족에 대한 별도의 우선지원은 특혜라기보다 기존 사회보장제도의 사각지대를 보완하는 정책으로 이해할 여지가 충분하다. 물론 출산 직후 산모의 회복을 지원하는 서비스는 장기적으로 모든 산모에게 보편적으로 제공되는 것이 바람직하다. 그러나 보편적 서비스가 충분히 확대되기 전까지 사회적 지원이 더 필요한 집단을 우선 지원하는 정책이 부당하다고 볼 수는 없다.

역차별 논쟁에 소모되는 사회적 비용

한국 사회에서 인종차별을 둘러싼 논쟁은 이주민의 삶에 직접적인 영향을 미치는 구조적 차별을 해소하는 데 집중되기보다, 특정 집단에 대한 지원이 다른 집단에 비해 과도한 혜택인지를 따지는 데 상당한 사회적 에너지를 소모하기도 한다. 사업장 변경이 제한되어 부당한 노동조건을 감내하는 이주노동자, 국적 때문에 교육비 지원에서 배제되는 난민인정자, 통역이 제공되지 않아 권리구제 절차에 접근하기 어려운 이주민에게 차별은 추상적인 법적 개념이 아니라 구체적인 삶의 문제다.

물론 정책적 지원이 합리적인 근거 없이 특정 집단에 유리하게 설계되어 있다면 그 역시 검토와 개선의 대상이다. 그러나 특정 집단에 대한 지원이 존재한다는 이유만으로 역차별을 주장하는 것은 평등의 의미를 지나치게 단순화한다. 평등은 모든 사람에게 동일한 자원을 배분하는 것만이 아니라, 서로 다른 사회적 조건에 놓인 사람들에게 필요한 지원을 제공하여 실질적인 평등을 실현하는 것이기도 하다.

차별 논쟁이 반복되는 또 다른 이유는 차별을 판단할 공통의 기준과 절차가 충분히 마련돼 있지 않기 때문이다. 어떤 사안이 차별인지 판단하려면 비교집단의 설정, 차별적 취급의 존재, 합리적 이유의 유무, 피해와 구제의 필요성 등을 종합적으로 검토해야 한다. 그러나 이러한 기준과 절차가 불명확하면 개별 사안은 매번 정치적 논쟁과 여론의 대립 속에서 처음부터 다시 다뤄질 수밖에 없다.

차별금지법은 이러한 문제를 해결하기 위한 제도적 장치다. 차별의 개념과 판단 기준을 명확히 하고, 차별이 발생한 영역과 유형에 따라 적절한 구제 절차를 마련하며, 개별 사건에 대한 판단을 축적함으로써 사회가 공유할 수 있는 기준을 형성할 수 있다. 차별금지법이 제정된다고 모든 차별 논쟁이 사라지는 것은 아니다. 그러나 적어도 무엇이 차별인지, 어떤 경우에 정당화될 수 있는지, 피해자는 어디에서 어떻게 구제받을 수 있는지에 관한 공통의 기준을 마련할 수 있다.

다문화가족 지원정책을 둘러싼 역차별 논쟁도 마찬가지다. 필요한 것은 특정 집단에 대한 지원을 무조건 옹호하거나 폐지하는 것이 아니라, 그 정책의 목적과 필요성, 지원 대상의 범위와 배제되는 집단, 실제로 발생하는 불평등을 함께 검토하는 일이다. 차별이 무엇인지 판단할 기준이 없는 사회에서는 차별 논쟁이 소모적인 갈등으로 끝나기 쉽다. 차별금지법은 그 갈등을 없애는 만능의 해답은 아니지만, 차별을 판단하고 시정하며 권리를 구제할 수 있는 사회적 기준을 마련하기 위한 출발점이다.

*차별금지법제정연대는 포괄적 차별금지법 제정을 위하여 모인 170여개 인권시민사회단체의 연대체입니다. 산하에 법률위원회를 두고 차별금지법뿐 아니라 반차별법과 제도에 관심있는 법률가, 연구자, 활동가들이 모여 세미나를 열거나 차별금지법제정연대의 필요한 자문의 역할을 하기도 합니다. 2026년부터 함께 모니터한 국내외 여러 사안에 대하여 법률위원회의 시각으로 칼럼을 작성하고 있습니다.