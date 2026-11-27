최근 몇 년간 제도적으로 동물권의 진전이 있었다. 개고기를 먹는 것을 몸보신의 '전통'으로 본 시절이 있었지만, 2024년 2월 개식용종식법이 제정돼 2027년 2월부터는 식용 목적의 개 사육, 증식, 도살 및 개 사체 유통, 판매 등이 금지된다. 최근에는 중대한 동물 학대 범죄를 저지른 사람에게 법원이 최대 5년간 사육금지명령을 내릴 수 있도록 하는 등 동물 학대 재발 방지와 동물보호를 강화하는 내용의 동물보호법 개정안이 국회 본회의를 통과했다.

보다 근본적인 제도적 개선을 꾀하는 움직임도 있다. 지난여름 법무부는 동물이 법적으로 물건 취급받는 것을 개선하기 위해 여론조사를 실시하고 관련 토론회를 여는 등 민법 개정 작업을 시작했다. 위 여론조사 결과에 의하면, 전국 18세 이상 성인 남녀 1000명의 응답자 중 88%는 민법상 동물을 일반적인 물건과 구별해야 한다고 답했다.

제주도는 몇 년 전부터 제주도 해안에 서식하는 남방큰돌고래에 대해 독자적인 법적 지위를 부여하는, 이른바 '생태법인' 제도 도입을 추진하고 있다. 제주환경운동연합이 지난달 28일부터 지난 18일까지 제주도민 557명을 대상으로 진행한 해양환경 인식조사 결과에 의하면, 남방큰돌고래 생태법인 지정에 찬성한 응답은 87.8%였고, 이 가운데 매우 찬성한다는 응답도 36.1%나 됐다.

전남 순천시도 순천만 습지와 흑두루미를 생태법인으로 지정하기 위한 조례 제정을 시도하고 있다. 동물이 생명임을 분명히 하고, 수동적인 객체를 넘어 고유한 권리를 행사할 수 있는 주체가 될 수 있도록 제도를 정비하려는 움직임이다. 시민들의 동물에 대한 인식 변화에 따른 변화이다.

이와 같이 제도 안에서 진전된 동물권 논의가 이어지고 있는 가운데, 실제 현장의 동물의 삶은 조금 나아졌을까? 수년째 이어지고 있는 시민단체 '동물권 행동 카라'의 논란 상황을 살펴보면, 실제 동물들의 삶은 제도의 움직임과는 괴리가 커 보인다.

카라 노동조합(전국민주일반노동조합 카라지회)은 지난해 카라가 구조한 동물들 34마리가 좁은 켄넬 안에 하루 20시간씩 갇힌 채로 지내고 있고, 42마리는 카라가 직접 돌보는 것이 아닌 햇빛도 잘 들지 않고 냉난방시설도 제대로 갖춰져 있지 않은 외부 위탁처에 맡겨두고 있음을 공론화했다. 구조 후 수년간 위탁처에서만 지내다가 돌연사한 동물들도 상당수다. 돌봄 여력을 고려하지 않은 무리한 구조활동의 결과라는 게 카라 노조의 설명이었다. 일단 구조는 했는데, 공간상으로나 돌봄 인력 측면에서나 구조한 동물들 전체를 감당할 수 없어 이렇게 됐다는 것이다.

카라는 이에 대해 사회화 및 해외입양을 위한 필수 교육의 일환으로 켄넬을 활용중이고, 위탁처에 있는 동물들에 대해서도 잘 관리하고 있다며 카라 노조의 주장에 반발했으나, 납득하기 어렵다는 반응이 많았다. 사회화 교육에 켄넬을 활용할 수는 있겠지만, 이동용 켄넬에 동물을 하루 24시간 중 20시간씩 머물게 하는 것이 과연 적절한 교육인지 의문이다. 그뿐만 아니라, 잘 돌보겠다고 하며 구조하고 이를 근거로 후원금을 받으면서 실제 동물을 열악한 환경의 위탁처에 두고 있는 것을 어떻게 납득할 수 있을까? 이것이 동물구조인가? 동물 학대와 어떻게 다른가? 동물구조와 동물 학대의 기준은 무엇인가? 구조동물에 대한 카라의 책임의식은 어느 정도인가? 카라 운영진에 묻고 싶다.

오랜 기간 대내외적으로 비판을 받아온 것은 물론이고, 법률적으로도 대표이사 및 이사 자격이 무효임을 확인한 서울고등법원의 판결이 있었다. 또한 부당노동행위가 인정돼 서울서부지방법원으로부터 약식명령을 받았음에도 불구하고, 여전히 문제제기하는 사람들을 문제시하며 자신들의 정당성만 설파하는 카라 운영진에게 자정을 기대하는 것은 불가능에 가까운 상황이다.

동물권의 제고를 추진하는 정부에 카라가 구조한 동물들의 열악한 상황을 호소하면 들어주지 않을까? 그러나 정부의 태도는 한마디로 '무관심'이었다. 병들고 죽는 사건이 발생해야 살펴보겠다는 취지의 답변이었다. 이미 하루 대부분을 좁은 켄넬 안에서 보내는 동물들이 있다는 구체적인 문제 제기가 있는데도, 실제로 동물들이 어떤 환경에서 생활하고 있는지 적극적으로 확인하고 개선을 요구하기보다는 피해가 명백하게 드러났는지를 먼저 따진 것이다.

동물의 고통은 반드시 신체적 상해나 죽음으로 확인돼야 하는 것일까? 동물이 고통을 호소하거나 스스로 구제를 요청할 수 없다는 사실을 고려한다면, 오히려 담당 기관이 적극적으로 실태를 확인하고 보호 조치를 취해야 하는 것 아닐까?

▲카라 동물 켄넬 사육 관련 민원에 대한 농림축산식품부의 국민신문고 답변. 정부는 동물의 죽음이나 상해, 명백한 고통을 받은 정황이 확인되지 않았다는 취지로 답변했다. ⓒ전국민주일반노동조합 카라지회

한편, 동물보호법상 동물위탁관리업 등록을 하지 않은 업체가 대가를 받고 동물을 위탁 보호하는 행위는 불법인데, 심지어 카라가 구조 동물들을 맡겨둔 위탁업체가 미등록업체였던 사실도 밝혀졌다. 성남시는 이에 관해 경찰에 수사를 의뢰했다. 명백한 불법에 대해서는 경찰이 철저히 수사해 줄 것이라 믿었다.

그러나 분당경찰서의 결론은 불송치였다. 카라가 구조한 동물들에 대해 '유기동물'이라는 이해하기 어려운 판단을 한 뒤, 동물보호법상 동물위탁관리업 등록 대상은 반려동물만 해당하며 유기동물은 대가를 받고 위탁관리하더라도 등록 대상이 아니라는 이해하기 어려운 해석론을 제시했다.

우선 카라가 구조해 보호하게 된 동물들을 유기동물로 평가하기는 어렵다. 나아가 유기동물과 반려동물은 서로 배타적인 개념도 아니다. 동물보호법상 반려동물의 정의는 통상적으로 반려 목적으로 사육되는 종(種)의 범위를 정하는 데 의의가 있으며, 반드시 현재 누군가의 반려를 받는 동물만을 의미하는 것은 아니다. 따라서 유기됐다는 이유만으로 그 동물이 반려동물의 범주에서 제외되는 것이 아니다.

이에 따라 이미 유기견을 보호하면서 금전을 수수한 사안에서 동물위탁관리업 등록 의무 위반을 인정한 법원 판결례가 존재하며. 카라가 동물을 맡겼던 또 다른 미등록 위탁업체 역시 법원으로부터 동물위탁관리업 미등록 혐의로 약식명령을 받은 바 있다. 그런데도 분당경찰서는 이러한 법원의 해석을 무시하는 해석을 내놓으며 불송치 결정을 한 것이다.

노조와 시민들의 문제제기로 카라 동물들의 실태가 알려졌으나 정부가 이에 대해 한 조치는 사실상 아무것도 없다. 문제를 인지하고도 적극적으로 확인하거나 시정하지 않는 정부의 태도는 결과적으로 열악한 환경을 지속시키는 데 기여하고 있다. 실제로 최근에도 카라가 위탁처에 4년간 맡겨두었던 개 '사티'가 또 세상을 떠났다. 카라 운영진은 사티의 사회화가 잘 되지 않아서 입양이 어려웠다며 '동물탓'을 하는 걸로 해석될 수 있는 글을 올렸다. 그럴 거면 왜 구조했는지, 입양이 되지 않아서 끝까지 책임지고 싶었다면 왜 사방이 가로막혀 있는 불법 위탁처에 방치해두었는지 재차 묻고 싶다. 그러나 정부조차 이를 다 알면서도 눈감아주고 있는 상황에서 카라 운영진이 이에 대해 책임 있는 답변을 할 리가 없다.

동물이 물건이 아니라고 선언하고, 동물을 권리의 주체로 보자며 제도를 개선하자고 하면서, 왜 당장 눈앞 동물들의 고통은 외면하는가.

동물에게 새로운 법적 지위를 부여하는 것뿐 아니라 이미 존재하는 법적 보호조차 제대로 작동하지 않는 현실을 바꾸는 것 역시 동물권 운동의 중요한 과제다. 이를 위해서는 새로운 법과 제도를 만드는 일만큼이나, 기존 법률을 해석하고 집행하는 행정기관과 수사기관의 인식과 태도가 달라져야 한다. 나아가 동물을 구조하고 보호하는 민간단체 역시 구조 이후의 삶에 대한 책임을 다해야 한다. 동물권이 증진된 사회란, 단순히 동물의 권리를 이야기하는 사람들이 많아진 사회가 아니라 실제로 현실의 동물들이 덜 고통받는 사회다.

동물의 권리를 주장하는 사람과 단체는 과연 동물의 권리를 제대로 보장하고 있는가? 그리고 그 책임을 다하지 못했을 때 이를 바로잡아야 할 공적 기관은 제 역할을 하고 있는가? 이 질문에 답할 수 있는 사회가 되기를 바란다.