삼성전자가 고용노동부에 제출하는 고용형태공시제와 시장공시자료인 사업보고서에 기재한 '소속 외 근로자'의 수가 최근 4년 간 적게는 7000명에서 많게는 1만 3000명가량 차이 나는 것으로 확인됐다. 매해 고용형태공시제 쪽이 적었다.

27일 고용형태공시제 자료를 보면 삼성전자의 소속 외 근로자 수는 2022년 3만 862명, 2023년 3만 886명, 2024년 3만 4047명, 2025년 3만 5701명이었다.

그러나 삼성전자의 사업보고서를 보면 소속 외 근로자 수가 2022년 3만 8492명, 2023년 4만 3902명, 2024년 4만 2589명, 2025년 4만 4439명으로 매해 고용형태공시제에 기록된 수보다 많았다. 자율공시자료인 <지속가능경영보고서>상 '임직원이 아닌 근로자'의 국내 란에도 같은 숫자가 적혔다.

가장 큰 차이가 나는 해는 2023년으로 사업보고서의 소속 외 근로자 수가 고용형태공시제에 비해 1만 3016명 많았다. 가장 적은 차이가 나는 해는 2022년으로 둘의 차이는 7630명이다.

두 문서에 쓰이는 소속 외 근로자의 정의는 같고, 통상 사내하청을 뜻한다. 금융감독원은 <기업공시서식 작성기준>에서 사업보고서에 공시해야 하는 소속 외 근로자를 "다른 사업주에게 고용된 근로자로서 공시를 하는 사업주가 해당 사업체(법인)에서 사용(파견, 하도급, 용역 등)하는 근로자"로 정의했다. 또 이 정의의 근거를 고용형태공시제상 소속 외 근로자를 규정한 고용정책 기본법 시행규칙상 조항으로 제시했다.

고용형태공시제상 소속 외 근로자 수로 보면 삼성전자의 전체 인원 대비 사내하청 비율은 2022~2025년 19.9~21.6% 사이다. 사업보고서상 소속 외 근로자 수로 보면 같은 기간 이 비율은 24.1~26%로 증가한다.

둘의 보고 시점에는 차이가 있다. 고용형태공시제는 3월, 사업보고서는 12월이 기준이다. 다만 9개월의 시차로는 매해 7000~1만 3000여 명씩 차이가 나는 현상을 설명하기 어려워 보인다.

비슷한 업종의 다른 기업을 보면 2022~2025년 SK하이닉스는 9개월의 시차에도 두 문서의 소속 외 근로자 수가 같았다. 같은 기간 4000명 내외의 소속 외 근로자를 쓴 LG전자는 두 문서의 차이가 연도순으로 128명, 16명, 85명, 483명이었다. 그중 첫해인 2022년에만 사업보고서상 수가 많고, 다른 해에는 고용형태공시제상 수가 많았다.

고용형태공시제는 기업의 자율적 고용구조 개선을 위해 300인 이상 기업이 매년 3월 말 소속 근로자(기간제, 단기간 포함)와 소속 외 근로자의 수를 공시하게 한 제도다. 매해 3월 기업이 노동부가 관리하는 시스템에 해당 값을 입력한 뒤 공표된다.

현행법상 고용형태공시제 허위 공시에 대한 처벌 조항은 없다. 노동부가 점검에서 허위 입력을 발견하면 수정을 지시할 수는 있다. 반면 사업보고서의 중요사항을 허위 공시하면 5년 이하 징역 또는 2억 원 이하 벌금의 형사처벌, 과징금 등 행정제재가 가해질 수 있다.

금속노조 법률원에서 일하는 장석우 변호사 겸 회계사는 <프레시안>과 통화에서 "집계 시점을 고려해도 숫자 차이가 너무 커 보인다"며 "기업의 하청 노동자 비율을 볼 때 홈페이지에 바로 공개돼 접근이 쉽다 보니 고용형태공시제를 많이 활용하는데 이 정도로 차이가 나게 적어버리는 것은 문제가 된다"고 말했다.

이어 "고용형태공시제는 처벌 조항이 없는데 사업보고서 허위보고에는 형사처벌, 과징금 부과 등이 가능하다. 이 점을 정비할 필요가 있어 보인다"고 덧붙였다.

삼성전자 측은 사업보고서와 동일한 수치가 담긴 지속가능경영보고서와 고용형태공시제의 간접고용 규모 차이가 나는 이유를 묻는 말에 "여러 공시를 하는데 집계 기준이 다르기 때문"이라고 이날 답했다.

▲삼성전자 공시별 소속 외 근로자 수와 비율(클로드로 제작).