목포 남항에 친환경 선박의 핵심 기술을 시험하고 실증할 국가 연구거점이 문을 열면서 서남권 조선·해양산업의 기술 경쟁력 강화와 친환경 선박 시장 선점에 새로운 기반이 마련됐다.

26일 전남광주특별시에 따르면 전날 목포 남항에 친환경연료추진연구센터가 개소하면서 지역 조선·해양기업의 기술 개발부터 성능 검증, 사업화까지 지원할 기반이 구축됐다.

선박해양플랜트연구소(KRISO)가 운영하는 연구센터는 목포 남항 약 1만 평 부지에 조성된 국가 연구거점으로, 선박용 친환경 추진기술을 육상과 해상에서 시험하고 성능과 안전성을 검증하는 역할을 맡는다.

▲민형배 시장이 목포 KRISO연구센터서 열린 선박해양플랜트연구소 친환경연료추진연구센터 개소식 행사에서 인사말을 하고 있다. 2026. 11. 25 ⓒ전남광주특별시

센터에는 세계 최대 규모인 30MW급 전기추진시스템 육상 시험설비가 구축됐다. 고효율 상반회전 프로펠러 시험설비 등 첨단 연구시설을 활용해 해외 의존도가 높은 친환경 선박 핵심기술의 국산화와 기술 고도화를 지원한다.

실제 바다에서 기술을 검증할 기반도 갖췄다. 친환경 대체연료 해상실증선박(K-GTB)을 활용해 실제 운항 환경에서 신기술의 성능과 안전성을 확인할 수 있어 기업들의 기술 검증 부담을 줄이고 실증 데이터 확보에도 도움을 줄 전망이다.

기업들은 자체적으로 구축하기 어려운 시험자료와 운항 실적을 축적해 제품 개발은 물론 국내외 시장 진출에 활용할 수 있다.

연구센터 개소와 함께 목포 일원에서는 친환경 선박 산업 육성을 위한 7개 사업이 총 2400억원 규모로 추진되고 있다. 중소형 연안 여객선의 친환경 전환과 선박 기자재 기업의 기술 개발, 실증 지원 등을 연계해 연구시설이 지역 산업 성장과 기업 경쟁력으로 이어지는 산업 생태계를 구축한다는 구상이다.

지역 기업의 기술사업화 성과도 가시화되고 있다. 지역 기업이 건조한 국내 최초 순수 전기추진 여객선은 운항 과정에서 배기가스를 배출하지 않고 소음과 진동을 줄일 수 있는 친환경 선박으로, 관련 기술은 지난 8월 지역 기업에 이전돼 본격적인 사업화가 추진되고 있다.

친환경 연료의 안전성을 검증하기 위한 연구 기반도 확충된다. 내달 바닷물을 활용한 친환경연료 화재 대응 기술 등을 시험할 첨단화재안전시험장 착공을 추진해 친환경 선박의 안전성 확보와 대응 기술 개발에도 힘을 쏟을 계획이다.

특별시는 지난 2020년부터 해양수산부, 선박해양플랜트연구소와 협력해 목포 남항 연구 기반 구축을 지원해왔다. 이번 센터 개소는 동남권에 집중됐던 조선·해양 연구 기반을 서남권으로 확장하고, 지역 기업들이 연구개발과 실증, 사업화 과정에서 국가 연구시설을 활용할 수 있는 기반을 마련했다는 의미가 있다.

민형배 특별시장은 "이제 목포에서 배의 심장을 바꾼다"며 "목포 남항에서 대한민국 친환경 선박의 새로운 항해가 시작되도록 전남광주통합특별시가 최선을 다해 뒷받침하겠다"고 말했다.